Μπρουκ Σιλντς: Ο σωτήρας της Μπράντλεϊ Κούπερ και η απόρριψη του botox

Πολύς «θόρυβος» με την τελευταία συνέντευξη της Μπρουκ Σιλντς στο περιοδικό Glamour, το οποίο την συμπεριέλαβε στις «Women of the Year». Μάλιστα η σχετική φωτογράφιση είναι ιδιαίτερα stylish ενώ η σιλουέτα της δείχνει άψογη. Η διάσημη ηθοποιός, μοντέλο, συγγραφέας, μητέρα και απόφοιτος του Princeton έχει εξελιχθεί σε παθιασμένη πρέσβειρα της γυναικείας ενδυνάμωσης. Στα 58 της χρόνια δείχνει πολύ εντυπωσιακή και μίλησε στην στενή της φίλη και editor in chief του Glamour, Σαμάντα Μπάρι.

Απολαμβάνοντας το γεύμα τους στο The Mark Hotel, η Μπρουκ διηγήθηκε ένα επεισόδιο επιληπτικής κρίσης που ξεπέρασε με τη βοήθεια του Μπράντλει Κούπερ αλλά αναφέρθηκε και στο κυνήγι της νεότητας.