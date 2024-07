Διακοπές με sunkissed make up, το ορμητικό trend με μπρονζέ, βερικοκί και άφθονη λάμψη

Δεν μπορεί να μην έχετε προσέξει στην αγορά τις απανωτές tunning collections και τα διάφορα νεωτεριστικά must -have ώστε να επιτευχθεί το λεγόμενο sunkissed make up που «σκίζει» σε Instagram, TikTok αλλά και στα ράφια καταστημάτων ομορφιάς.

Η κυρίαρχη τάση στο μακιγιάζ διακοπών τώρα, βασίζεται στο αρμονικό «άγγιγμα του ήλιου» στην όψη μας. Με φυσικό αποτέλεσμα θέλουμε να δείχνουμε πρωτίστως μαυρισμένες και λαμπερές κυκλοφορώντας στα κοσμοπολίτικα ελληνικά νησιά και όχι μόνο.

Το πρόσωπό μας οφείλει να δείχνει ότι δεν πάμε για δουλειά στην πόλη. Το νεσεσέρ μας εξοστρακίζει τα «τεατράλε» είδη, τις σκληρές αντιθέσεις χρωμάτων και περιορίζεται σε μια ενιαία αισθητική κοντινών τόνων που λαμποκοπά.