Tribeca Ball: Ολοι κοιτούσαν την… πουά Μπρουκ Σιλντς, εκεί και η Μαρί Σαντάλ

Κορυφαίο ραντεβού στο κοσμικό ημερολόγιο της Νέας Υόρκης ο καθιερωμένος χορός Tribeca Ball, που το βράδυ της Τρίτης ανέδειξε τη νέα γενιά της τέχνης και τίμησε τη ζωγράφο Amy Sherald, γνωστή από το πορτρέτο της Μισέλ Ομπάμα.

Το event ενισχύει σταθερά τη New York Academy of Art και έχει πάντα καλεσμένους celebrities. Αυτή τη φορά, ήταν η 57χρονη ηθοποιός και ακτιβίστρια Μπρουκ Σιλντς που μαγνήτισε τα φλας χάρη στο ασπρόμαυρο look της με τα μεγάλα πουά. Το «έσπασε» σοφά με κόκκινη τσάντα και κόκκινο κραγιόν προσελκύοντας όλα τα βλέμματα, ως ενθουσιώδης υπέρμαχος της εκδήλωσης. Αφοσιωμένη στον αγώνα της γυναικείαs ενδυνάμωσης και λίγο πριν παιχθεί το ντοκιμαντέρ για την σεξουαλικοποίηση της παιδικής της ηλικίας στο Hulu, συνοδευόταν από το δεύτερο σύζυγό της Κρις Χέντσι και τη δεύτερη κόρη τους Γκρίερ.