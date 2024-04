Υπέρλαμπρη η Nικόλ Κίντμαν: Εμοιαζε με χρυσό έπαθλο για την τιμητική βράβευση προσφοράς ΑFI

Μίλησε για εκείνη και η στενή της φίλη Ναόμι Γουότς αποκαλώντας την «την αδερφή που δεν είχε ποτέ». Γουότς και Κίντμαν και οι δυο από την Αυστραλία, γνωρίστηκαν ως 15χρονες επίδοξοι ηθοποιοί στο Σίδνεϊ. «Είναι ψηλή, κομψή και πολύ έξυπνη με το πιο μεταδοτικό γέλιο που έχετε ακούσει ποτέ. Η Νικ ήταν πάντα το πιο γενναιόδωρο άτομο. Έχει αυτή την καρδιά λέαινας και με στήριξε στους αγώνες της καριέρας μου» πρόσθεσε. Ανάμεσα στο κοινό ήταν οι επίσης «κολλητοί της» Ρις Γουίδερσπουν και Μόργκαν Φρίμαν

Όταν έδειξε πάντως την οικογένειά της ανέφερε «Right there is the love of my life and the loves of my life».

