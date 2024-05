Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Παστέλ, full skirt και η ανανεωμένη Gucci «Jackie» bag

Η 59χρονη super star Σάρα Τζέσικα Πάρκερ παραμένει style icon όσα χρόνια κι αν περάσουν.

Μετά την αψεγάδιαστη εμφάνισή της στο Met Gala (με Richard Quinn και Philip Tracey) ξεσήκωσε τα φλας στο πρώτο γύρισμα του νέου κύκλου της σειράς «Αnd Just Like That». Η ηθοποιός, παραγωγός και shoe designer ήταν στο σετ του πρώτου επεισοδίου της τρίτης ενότητας με φόντο το Lincoln Center. Ως γνωστόν το δημοφιλές σήριαλ εμφανίζει τις θρυλικές φιλενάδες -που άφησαν εποχή στο «Sex & the City»- σε ώριμη ηλικία.