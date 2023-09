Πιο …Carrie από ποτέ! Η Σάρα Τζέσικα βραβεύτηκε συνδυάζοντας έντονο μοβ και λεμονί

Η 58χρονη ηθοποιός, παραγωγός και designer κατέκτησε το βραβείο Shoe Brand of the Year για τα παπούτσια που σχεδιάζει. Η εταιρεία SJP διαθέτει ένα style άρρηκτα συνδεδεμένο με το βεστιάριο της Carrie που τόσο αγαπήσαμε στη σειρά Sex & the City. Kαι όσα χρόνια κι αν περνούν, η star επιμένει σε αυτή την χαρακτηριστική εικόνα.

Δεν μπορούσε βέβαια στη βράβευσή της στο πλαίσιο της New York Fashion Week να δείχνει διαφορετικά. Ελαμψε με πολύ θηλυκό bustier midi dress του Oscar de la Renta από δαντέλα guipure, συνδυασμένο με γόβες σε φλούο λεμονί από τη δική της συλλογή. Στο χέρι η αγαπημένη της τσάντα Fendi mini baguette , στολισμένη με παγιέτες. To outfit προκάλεσε τα περισσότερα αυτόνομα δημοσιεύματα συγκριτικά με τις άλλες παρευρισκόμενες έστω κι αν ήταν εκεί οι ωραίες και sexy Εμιλι Ραταζκόβσκι, Πάμελα Αντερσον, Αλεσάντρα Νταντάριο.

Είναι από τις διασημότητες που τολμούν αναπάντεχους χρωματικούς συνδυασμούς και το κάνει καλά. Eπίσης αγαπάει σταθερά τα κοριτσίστικα φορέματα σε διαχρονικές γραμμές. Πλέον τα μαλλιά της είναι πολύ μακριά με ξανθιές ανταύγειες μπλεγμένες με τα φυσικά της γκρίζα μαλλιά. Μην ξεχνάτε πως παίζει μια ώριμη Carrie στο And Just Like That.