3D florals:Το φόρεμα της Carrie στο πόστερ του επόμενου κύκλου έγινε κιόλας αξιοθέατο

Είναι οριστικό: Στις 22 Ιουνίου θα κάνει πρεμιέρα ο δεύτερος κύκλος του «And Just Like That» που αποτελεί τη συνέχεια του θρυλικού «Sex & the City».

Το πόστερ της νέας σαιζόν καλεί το θεατή «να πάρεις μια καρέκλα, γιατί θα έχουμε γιορτή» με τους πρωταγωνιστές γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι. Η τρεις φιλενάδες Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον, Κρίστιν Ντέιβις πλαισιώνονται από παλιούς και καινούριους χαρακτήρες. Όπως δημοσιοποιήθηκε, θα ξαναεμφανιστεί η ηθοποιός Κάντις Μπέργκεν που την γνωρίσαμε παλιότερα ως editor της Vogue, ενώ θα εισβάλουν ως guests η ακτιβίστρια Γκλόρια Στέιναμ και ο βρετανός τραγουδιστής Σαμ Σμιθ. Ακόμα, επιστρέφουν ο σύζυγος της Μιράντα, Στιβ (Ντέιβιντ Ειγκενμπεργκ) και ο παλιός έρωτας της Κάρι, Εινταν (Τζον Κορμπέτ).