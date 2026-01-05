Κρατική Ορχήστρα Αθηνών: Με την Πατρινή Βασιλική Καραγιάννη γιορτάζει 200 χρόνια Στράους

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (ΚΟΑ) συνεχίζει τη συνεργασία της με το ιστορικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και υποδέχεται το νέο έτος με μια λαμπρή εορταστική συναυλία στις 7 Ιανουαρίου 2026.

Η βραδιά είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από τη γέννηση του Γιόχαν Στράους Β’, και προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για ένα ταξίδι στο μεγαλείο της ευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης.

Με την υψίφωνο Βασιλική Καραγιάννη να ερμηνεύει με ζωντάνια τις διασημότερες μελωδίες του Στράους, η συναυλία ενσωματώνει τη χαρά και τη γιορτινή διάθεση των ημερών, πλαισιωμένη από συμφωνικά έργα που φωτίζουν τη λάμψη και την κομψότητα της αυστριακής μουσικής σκηνής. Τη μουσική διεύθυνση αναλαμβάνει ο Μίριαν Χουχουναϊσβίλι, ένας νέος Γεωργιανός μαέστρος με διεθνή αναγνώριση, ο οποίος έχει διευθύνει κορυφαίες ευρωπαϊκές ορχήστρες όπως οι Konzerthausorchester Berlin, Tonhalle-Orchester Zürich και Royal Concertgebouw Orchestra.

Το πρόγραμμα με μία ματιάΈργα του Γιόχαν Στράους (υιού) (1825 – 1899)

Σολίστ: Βασιλική Καραγιάννη | υψίφωνος

Μουσική διεύθυνση: Μίριαν Χουχουναϊσβίλι