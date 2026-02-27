Μουσείο Μπενάκη: Υποκλίνεται στην επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Παρουσιάζει 130 διαφορετικά εκθέματα από φιλέλληνες καλλιτέχνες που εμπνεύστηκαν από τη μαρτυρική πόλη

«Μεσολόγγι 1826: 200 χρόνια από την Έξοδο» τιτλοφορείται η φιλόδοξη έκθεση του Μουσείου Μπενάκη για την φετινή επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου. Περιλαμβάνει 130 διαφορετικά εκθέματα, έργα τέχνης αλλά και χάρτες, φυλλάδια, αφίσες, θεατρικά προγράμματα, προπαγανδιστικά μονόφυλλα κ.λπ., προβάλλοντας τη ματιά των φιλελλήνων καλλιτεχνών που στήριξαν τον Αγώνα. Τα τεκμήρια που παρουσιάζονται στην έκθεση προέρχονται, αφενός, από την ιδιωτική συλλογή του αυστραλού συλλέκτη John Robertson, που την συνεπιμελήθηκε,αφετέρου από τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη, καθώς και από μια σειρά άλλων δημόσιων και ιδιωτικών συλλογών, περιλαμβάνοντας έτσι αρκετά εκθέματα που για πρώτη φορά εκτίθενται δημόσια. Πρόκειται, κυρίως, για περιοδικές εκδόσεις για ευρεία χρήση και άλλα εφήμερα, που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, όπως εξηγεί ο συνεπιμελητής της έκθεσης, ιστορικός τέχνης Κωνσταντίνος Στεφανής.