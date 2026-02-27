Μουσείο Μπενάκη: Υποκλίνεται στην επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Παρουσιάζει 130 διαφορετικά εκθέματα από φιλέλληνες καλλιτέχνες που εμπνεύστηκαν από τη μαρτυρική πόλη
«Μεσολόγγι 1826: 200 χρόνια από την Έξοδο» τιτλοφορείται η φιλόδοξη έκθεση του Μουσείου Μπενάκη για την φετινή επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου.
Περιλαμβάνει 130 διαφορετικά εκθέματα, έργα τέχνης αλλά και χάρτες, φυλλάδια, αφίσες, θεατρικά προγράμματα, προπαγανδιστικά μονόφυλλα κ.λπ., προβάλλοντας τη ματιά των φιλελλήνων καλλιτεχνών που στήριξαν τον Αγώνα.
Τα τεκμήρια που παρουσιάζονται στην έκθεση προέρχονται, αφενός, από την ιδιωτική συλλογή του αυστραλού συλλέκτη John Robertson, που την συνεπιμελήθηκε,αφετέρου από τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη, καθώς και από μια σειρά άλλων δημόσιων και ιδιωτικών συλλογών, περιλαμβάνοντας έτσι αρκετά εκθέματα που για πρώτη φορά εκτίθενται δημόσια. Πρόκειται, κυρίως, για περιοδικές εκδόσεις για ευρεία χρήση και άλλα εφήμερα, που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, όπως εξηγεί ο συνεπιμελητής της έκθεσης, ιστορικός τέχνης Κωνσταντίνος Στεφανής.
Η έκθεση είναι διαρθρωμένη σε έξι θεματικές ενότητες. Στην πρώτη παρουσιάζονται σχέδια και χαρακτικά περιηγητών από το προεπαναστατικό Μεσολόγγι, απεικονίζοντας τη ζωή και τους κατοίκους της πόλης – ανάμεσά τους και 12 σχέδια του SimonePomardiπου απεικονίζουν την ενδυματολογική πραγματικότητα της πόλης το 1805.
Η δεύτερη ενότητα αφιερώνεται στον Αγώνα και σε φιλελληνικές εκφάνσεις που σταδιακά μετατοπίζονται από τον θαυμασμό για την αρχαιότητα στο έμπρακτο ενδιαφέρον και τη στήριξη της προσπάθειας των Ελλήνων για ανεξαρτησία. Η επόμενη ενότητα παρουσιάζει τους θανάτους του Μάρκου Μπότσαρη και του Λόρδου Βύρωνα και τον τρόπο με τον οποίο ενίσχυσαν τη φήμη της πόλης ως ηρωικού προπύργιου της δυτικής ηπειρωτικής Ελλάδας.
Η τέταρτη ενότητα επικεντρώνεται στην πολιορκία της πόλης και την ηρωική Έξοδο των «ελεύθερων πολιορκημένων», παρουσιάζοντας την πλούσια παραγωγή ευρωπαίων καλλιτεχνών μέσα από ζωγραφικά και χαρακτικά έργα που εμπνεύστηκαν από αυτήν. Μια ακόμη ενότητα πραγματεύεται τη ναυμαχία των συμμαχικών στόλων στο Ναβαρίνο και τη συμβολή τους στη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, ενώ η τελευταία ενότητα διερευνά το πώς το Μεσολόγγι αναδείχθηκε σε διαχρονικό σύμβολο του Αγώνα.
Την έκθεση συνοδεύει πλούσια εικονογραφημένος δίγλωσσος κατάλογος (ελληνικά – αγγλικά), που χρηματοδοτήθηκε από τον Δήμο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, στο πλαίσιο των εορτασμών της δισεκατονταετηρίδας, που θα κορυφωθούν στις 3 Απριλίου 2026, στην πόλη.
*Μουσείο Μπενάκη-Εως 03/05/2026
Κουμπάρη 1 & Βασ. Σοφίας
