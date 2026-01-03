Έφη Σιαΐνη: «Λείπει το συλλογικό όραμα για την εικόνα της Πάτρας»

Aρχιτέκτων Μηχανικός με πορεία πάνω από 20 χρόνια και επικεφαλής του γραφείου Siaini Architecture, ειδικεύεται στον σχεδιασμό κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και ξενοδοχειακών μο νάδων, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες από τη σύλληψη μέχρι την κατασκευή.

Mε έδρες σε Πάτρα και Αθήνα, έχει στο ενεργητικό της δεκάδες projects πανελλαδικά.

Η Έφη Σιαΐνη ομολογεί πως προσεγγίζει τη δουλειά της με συναίσθημα και βασικό μέλημα τη βελτίωση της καθημερινότητας. Πάντα “στο πόδι”, υποστηρίζει πως η ομορφιά της πόλης μας είναι πολύ συχνά κρυμμένη.

Γιατί έγινες αρχιτέκτονας; Τι σε ώθησε στο επάγγελμα και ποιος είναι ο δικός σου ορισμός για το τι σημαίνει αρχιτεκτονική;

Από μικρή θυμάμαι να παρατηρώ τους χώρους, όπως άλλοι παρατηρούν ανθρώπους - με περιέργεια, αγάπη, με έναν τρόπο σχεδόν ποιητικό. Ήμουν από τα τυχερά παιδιά που ταξίδευαν στο εξωτερικό με τους γονείς μου, από πολύ μικρή ηλικία. Ταξίδια που όχι μόνο άνοιξαν τον ορίζοντά μου, αλλά καλλιέργη σαν βαθιά μέσα μου την ανάγκη να κατανοώ τις πόλεις. Θυμάμαι τον εαυτό μου να περπα τά στους δρόμους της Ευρώπης και να παρα τηρεί προσόψεις, πλατείες, υλικά, φως. Ήταν σαν κάθε πόλη να μου μιλούσε σε μια γλώσσα που, χωρίς να το ξέρω τότε, θα γινόταν το επάγγελμά μου.

Η αρχιτεκτονική με τράβηξε γιατί ήταν ο συνδυασμός όλων όσων αγαπώ: δημιουργία, επίλυση προβλημάτων, οργάνωση, φαντασία και πάνω απ’ όλα η δυνατότητα να κάνω τη ζωή κάποιου λίγο πιο όμορφη. Για μένα, η αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο τετραγωνικά, άδειες και σχέδια, είναι η τέχνη να «ακούς» έναν άνθρωπο και να μετατρέ πεις τις ανάγκες και τα όνειρά του σε χώρο. Το αποτύπωμα ενός αρχιτέκτονα μένει στην πόλη για πολλά χρόνια μετά. Κάθε κτίριο, κάθε λεπτομέρεια, κάθε επιλογή γίνεται μέ ρος της καθημερινότητας ανθρώπων που δεν θα γνωρίσεις ποτέ. Είναι μια αθόρυβη, αλλά βαθιά μορφή συνέχειας - ένας τρόπος να αφήνεις πίσω σου κάτι που αντέχει στον χρόνο.-

Πως θα περιέγραφες ρο αισθητικό σου στίγμα; Ποια είναι τα ρεύματα ακι οι διεθνούς φήμης δημιουργοί που σε έχουν επηρεάσει και θαυμάζεις;

Θα έλεγα πως το αισθητικό μου στίγμα δεν είναι μια αυστηρή «μανιέρα», αλλά περισσότερο μια στάση. Με εμπνέει η ιαπωνική αρχιτε κτονική για την εσωτερικότητα, τη σιωπή και τη λεπτή της πειθαρχία, οι Σκανδιναβοί για το φως, το ανθρώπινο μέτρο και την απλότη τα που δεν είναι ποτέ απλοϊκή. Και, βέβαια, η ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική - από τα πέτρινα αρχοντικά της Ηπείρου μέχρι τα λευκά κυκλαδίτικα σύνολα - για την αλήθεια των υλικών και την οργανική σχέση της με το τοπίο. Δεν ακολουθώ ένα συγκεκριμένο ύφος που επαναλαμβάνεται από έργο σε έργο, αντιθέ τως, αφήνω κάθε κτίριο, κάθε χώρο, να με «καλέσει» και να μου πει πώς πρέπει να τον αντιμετωπίσω σχεδιαστικά. Άλλοτε ζητάει φως, άλλοτε απόλυτη ηρεμία, άλλοτε ένταση και κίνηση. Προσπαθώ να ακούω - και να μεταφράζω αυτή τη φωνή σε χώρο.

Είσαι πολυταξιδεμένη. Ποια μέρη σε έχουν γοητεύσει περισσότερο και γιατί; Τι δεν σου αρέσει στην εικόνα της σύγχρονης Πάτρας;

Τα ταξίδια πάντα ήταν για μένα ένα είδος μυστικής εκπαίδευσης. Το Τόκιο με την πειθαρχημένη του τρέλα, το Παρίσι με τη θεατρικότητά του, η Κοπεγχάγη με τη ζεστή απλότητά της, η Νέα Υόρκη που σου υπενθυμίζει ότι όλα είναι δυνατά. Κάθε ταξίδι μου άλλαξε λίγο τον τρόπο που βλέπω τον χώρο, και κάθε πόλη μου έμαθε κάτι άλλο για το πώς ζουν οι άνθρωποι, κάθε πόλη μου άφησε ένα μικρό αποτύπωμα, μια ιδέα για το πώς ο δημόσιος χώρος μπορεί να αγκαλιάζει τον άνθρωπο, όχι να τον περιορίζει. Η Πάτρα είναι η πόλη μου, τη νιώθω και τη γνωρίζω βαθιά. Αυτό που μου λείπει από τη σύγχρονη εικόνα της δεν είναι η ομορφιά - η οποία υπάρχει, συχνά κρυμμένη - αλλά κάτι πιο θεμελιώδες, το συλλογικό όραμα. Λείπει η κοινή φιλοδοξία, τόσο από τους κατοίκους όσο και από τις αρχές, για μια πόλη πιο βιώ σιμη, πιο καθαρή, πιο λειτο πιο λειτουργική, πιο γεν ναιόδωρη προς τον δημόσιο χώρο. Μια πόλη που να σέβεται τη σχέση της με τη θάλασσα, που να προσφέρει περισσότερους χώρους συνύπαρξης, πραγματικές παροχές στους κατοίκους της και μια αισθητική συνοχή που να δημιουργεί περηφάνια. Ξέρω όμως ότι το δυναμικό υπάρχει και ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που επιμένω - γιατί βλέπω την Πάτρα όχι όπως είναι σήμερα, αλλά όπως μπορεί να γίνει.

Η δημοτικότητα του design έχει ανέβει πολύ. Το βλέπεις κι εσύ; Που οφείλεται;

Απόλυτα. Ο κόσμος πλέον ζει περισσότερο χρόνο μέσα στο σπίτι του, και θέλει ο χώρος του να του μοιάζει - να τον χαλαρώνει, να τον εμπνέ ει, να του προσφέρει ποιότητα. Πιστεύω ότι το design έγινε πιο προσιτό, πιο οικείο, πιο καθημερινό, δεν είναι πια μια πολυτέλεια, αλλά μια ανάγκη. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι ο κόσμος δεν θέλει απλά κάτι “ωραίο”, αλλά κάτι που λειτουργεί. Πρακτικό, ανθρώπινο, προσεγμένο.

