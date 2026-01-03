Έφη Σιαΐνη: «Λείπει το συλλογικό όραμα για την εικόνα της Πάτρας»

Οσα είπε η πολυταξιδεμένη συμπολίτισσα αρχιτέκτων μηχανικός στο THE BEST MAGAZINE
Aρχιτέκτων Μηχανικός με πορεία πάνω από 20 χρόνια και επικεφαλής του γραφείου Siaini Architecture, ειδικεύεται στον σχεδιασμό κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και ξενοδοχειακών μο νάδων, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες από τη σύλληψη μέχρι την κατασκευή.
Mε έδρες σε Πάτρα και Αθήνα, έχει στο ενεργητικό της δεκάδες projects πανελλαδικά.
Η Έφη Σιαΐνη ομολογεί πως προσεγγίζει τη δουλειά της με συναίσθημα και βασικό μέλημα τη βελτίωση της καθημερινότητας. Πάντα “στο πόδι”, υποστηρίζει πως η ομορφιά της πόλης μας είναι πολύ συχνά κρυμμένη.
Γιατί έγινες αρχιτέκτονας; Τι σε ώθησε στο επάγγελμα και ποιος είναι ο δικός σου ορισμός για το τι σημαίνει αρχιτεκτονική;
Από μικρή θυμάμαι να παρατηρώ τους χώρους, όπως άλλοι παρατηρούν ανθρώπους - με περιέργεια, αγάπη, με έναν τρόπο σχεδόν ποιητικό. Ήμουν από τα τυχερά παιδιά που ταξίδευαν στο εξωτερικό με τους γονείς μου, από πολύ μικρή ηλικία. Ταξίδια που όχι μόνο άνοιξαν τον ορίζοντά μου, αλλά καλλιέργη σαν βαθιά μέσα μου την ανάγκη να κατανοώ τις πόλεις. Θυμάμαι τον εαυτό μου να περπα τά στους δρόμους της Ευρώπης και να παρα τηρεί προσόψεις, πλατείες, υλικά, φως. Ήταν σαν κάθε πόλη να μου μιλούσε σε μια γλώσσα που, χωρίς να το ξέρω τότε, θα γινόταν το επάγγελμά μου.
Η αρχιτεκτονική με τράβηξε γιατί ήταν ο συνδυασμός όλων όσων αγαπώ: δημιουργία, επίλυση προβλημάτων, οργάνωση, φαντασία και πάνω απ’ όλα η δυνατότητα να κάνω τη ζωή κάποιου λίγο πιο όμορφη. Για μένα, η αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο τετραγωνικά, άδειες και σχέδια, είναι η τέχνη να «ακούς» έναν άνθρωπο και να μετατρέ πεις τις ανάγκες και τα όνειρά του σε χώρο. Το αποτύπωμα ενός αρχιτέκτονα μένει στην πόλη για πολλά χρόνια μετά. Κάθε κτίριο, κάθε λεπτομέρεια, κάθε επιλογή γίνεται μέ ρος της καθημερινότητας ανθρώπων που δεν θα γνωρίσεις ποτέ. Είναι μια αθόρυβη, αλλά βαθιά μορφή συνέχειας - ένας τρόπος να αφήνεις πίσω σου κάτι που αντέχει στον χρόνο.-
Πως θα περιέγραφες ρο αισθητικό σου στίγμα; Ποια είναι τα ρεύματα ακι οι διεθνούς φήμης δημιουργοί που σε έχουν επηρεάσει και θαυμάζεις;
Θα έλεγα πως το αισθητικό μου στίγμα δεν είναι μια αυστηρή «μανιέρα», αλλά περισσότερο μια στάση. Με εμπνέει η ιαπωνική αρχιτε κτονική για την εσωτερικότητα, τη σιωπή και τη λεπτή της πειθαρχία, οι Σκανδιναβοί για το φως, το ανθρώπινο μέτρο και την απλότη τα που δεν είναι ποτέ απλοϊκή. Και, βέβαια, η ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική - από τα πέτρινα αρχοντικά της Ηπείρου μέχρι τα λευκά κυκλαδίτικα σύνολα - για την αλήθεια των υλικών και την οργανική σχέση της με το τοπίο. Δεν ακολουθώ ένα συγκεκριμένο ύφος που επαναλαμβάνεται από έργο σε έργο, αντιθέ τως, αφήνω κάθε κτίριο, κάθε χώρο, να με «καλέσει» και να μου πει πώς πρέπει να τον αντιμετωπίσω σχεδιαστικά. Άλλοτε ζητάει φως, άλλοτε απόλυτη ηρεμία, άλλοτε ένταση και κίνηση. Προσπαθώ να ακούω - και να μεταφράζω αυτή τη φωνή σε χώρο.
Είσαι πολυταξιδεμένη. Ποια μέρη σε έχουν γοητεύσει περισσότερο και γιατί; Τι δεν σου αρέσει στην εικόνα της σύγχρονης Πάτρας;
Τα ταξίδια πάντα ήταν για μένα ένα είδος μυστικής εκπαίδευσης. Το Τόκιο με την πειθαρχημένη του τρέλα, το Παρίσι με τη θεατρικότητά του, η Κοπεγχάγη με τη ζεστή απλότητά της, η Νέα Υόρκη που σου υπενθυμίζει ότι όλα είναι δυνατά. Κάθε ταξίδι μου άλλαξε λίγο τον τρόπο που βλέπω τον χώρο, και κάθε πόλη μου έμαθε κάτι άλλο για το πώς ζουν οι άνθρωποι, κάθε πόλη μου άφησε ένα μικρό αποτύπωμα, μια ιδέα για το πώς ο δημόσιος χώρος μπορεί να αγκαλιάζει τον άνθρωπο, όχι να τον περιορίζει. Η Πάτρα είναι η πόλη μου, τη νιώθω και τη γνωρίζω βαθιά. Αυτό που μου λείπει από τη σύγχρονη εικόνα της δεν είναι η ομορφιά - η οποία υπάρχει, συχνά κρυμμένη - αλλά κάτι πιο θεμελιώδες, το συλλογικό όραμα. Λείπει η κοινή φιλοδοξία, τόσο από τους κατοίκους όσο και από τις αρχές, για μια πόλη πιο βιώ σιμη, πιο καθαρή, πιο λειτο πιο λειτουργική, πιο γεν ναιόδωρη προς τον δημόσιο χώρο. Μια πόλη που να σέβεται τη σχέση της με τη θάλασσα, που να προσφέρει περισσότερους χώρους συνύπαρξης, πραγματικές παροχές στους κατοίκους της και μια αισθητική συνοχή που να δημιουργεί περηφάνια. Ξέρω όμως ότι το δυναμικό υπάρχει και ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που επιμένω - γιατί βλέπω την Πάτρα όχι όπως είναι σήμερα, αλλά όπως μπορεί να γίνει.
Η δημοτικότητα του design έχει ανέβει πολύ. Το βλέπεις κι εσύ; Που οφείλεται;
Απόλυτα. Ο κόσμος πλέον ζει περισσότερο χρόνο μέσα στο σπίτι του, και θέλει ο χώρος του να του μοιάζει - να τον χαλαρώνει, να τον εμπνέ ει, να του προσφέρει ποιότητα. Πιστεύω ότι το design έγινε πιο προσιτό, πιο οικείο, πιο καθημερινό, δεν είναι πια μια πολυτέλεια, αλλά μια ανάγκη. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι ο κόσμος δεν θέλει απλά κάτι “ωραίο”, αλλά κάτι που λειτουργεί. Πρακτικό, ανθρώπινο, προσεγμένο.
Τι συμβαίνει με τα airbnb διαμερίσματα; Ευημερούν στην Πάτρα; Που αξίζει να στραφεί κανείς για επενδυτικό ακίνητο;
Στην Πάτρα, τα Airbnb έχουν καλή πορεία, αλλά όχι εκρηκτική, έχουν ακόμη περιθώριο, αρκεί κάποιος να επενδύσει σωστά - σε τοποθεσία, ποιότητα και χαρακτήρα. Ο επισκέπτης πια θέλει εμπειρία, όχι απλώς ένα κρεβάτι. Για επενδυτικό ακίνητο, αξίζει να στραφεί κανείς σε διαμερίσματα κοντά στο ιστορικό κέντρο, σε πανεπιστημιακές περιοχές και σε κτίρια με «ψυχή» που μπορούν να αποκτήσουν δεύτερη ζωή. Οι επενδύσεις που «κρατούν» στον χρόνο είναι εκείνες που βασίζονται στην πραγματική ανάγκη της πόλης.
Συμφωνείς οτι η Ελλάδα έχει υπέροχα μέρη διακοπών αλλά πόλεις- τέρατα;
Η Ελλάδα έχει ανεξάντλητη ομορφιά - νησιά, χωριά, τοπία που μοιά ζουν ζωγραφισμένα. Οι πόλεις μας όμως συχνά χτίστηκαν χωρίς όραμα, κάτω από πίεση και ανάγκη για επέκταση, δεν θα τις έλεγα “τέρατα”, αλλά “χαμένες ευκαιρίες”. Πιστεύω όμως στις δυνατότητές τους, η Ελλάδα έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει και αν κάτι με ενθουσιάζει, είναι ότι οι αρχιτέκτονες έχουμε όρεξη να φέρουμε μια νέα εποχή στις ελληνικές πόλεις
Η ελληνική αρχιτεκτονική έχει κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση;
Ναι, και μάλιστα πιο πολύ από ποτέ. Υπάρχει μια νέα γενιά δημιουργών που κάνει εξαιρετική δουλειά εδώ και στο εξωτερικό. Η ελληνική αρχιτεκτονική έχει καθαρή ταυτότητα: σεβασμό στο φως, στην υφή, στη φύση, στο μέτρο. Τα τελευταία χρόνια τα ελληνικά γραφεία συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, δημοσιεύονται τα έργα τους, βραβεύονται, η ελληνική αρχιτεκτονική έχει ωριμάσει· έχει αποκτήσει καθα ρότητα, τόλμη και μια οικουμενική ποιότητα που γίνεται πλέον ανα γνωρίσιμη.
Ως γυναίκα επαγγελματίας, σύζυγος και μητέρα, θα έλεγες πως ο κλάδος σου είναι σκληρός για να ανταποκριθείς και να καταξιωθείς;, Ποιές αποδράσεις επιτρέπεις στον εαυτό σου για να αποφορτιστεί;
Ο χώρος μας είναι απαιτητικός. Συνδυάζει δημιουργικότητα, αλλά και τεράστια ευθύνη, σφιχτά χρονοδιαγράμματα και συνεχή παρουσία. Ως γυναίκα, σύζυγος και μητέρα, έμαθα ότι η ισορροπία δεν είναι κάτι σταθερό, είναι κάτι που χτίζεται κάθε μέρα από την αρχή και παρότι κάποιες μέρες μοιάζουν καταιγιστικές, η αγάπη για τη δουλειά μου και η στήριξη της οικογένειάς μου κάνουν όλη τη διαδρομή να αξίζει. Οι «πολυτέλειες» που επιτρέπω στον εαυτό μου είναι απλές, αλλά ανε κτίμητες. Μια βόλτα με την κόρη μου, τη Νεφέλη, για ψώνια και έναν καφέ - αυτές οι στιγμές είναι ο πιο όμορφος τρόπος να πατάω pause στη ζωή μου. Μικρές δόσεις καθημερινής χαράς που μου θυμίζουν γιατί δουλεύω τόσο σκληρά. Και φυσικά, δεν λείπουν τα ταξίδια, τα βιβλία, οι βόλτες σε μουσεία και ηρεμία σε ένα όμορφο σπίτι, όλα όσα με ανανεώνουν και μου επιτρέπουν να επιστρέφω στο γραφείο με καθαρό μυαλό και γεμάτη έμπνευση.
