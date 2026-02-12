Back to Top
Ikea: Εαρινή σαιζόν με είδη παραδοσιακής χειροτεχνίας που θυμίζουν μακρινές υπαίθριες αγορές

Από τεχνίτριες που επιβιώνουν δουλεύοντας με μπανιανιά, γιούτα και πολύχρωμα νήματα στον αργαλειό

Η Ikea υποδέχεται την άνοιξη και το καλοκαίρι στο σπίτι  με τη σειρά Mavinn που παραπέμπει σε υπαίθριες αγορές μακρινών χωρών. Οι προτάσεις αυτές εστιάζουν στο μέγιστο δυνατόν σε φυσικά, ανανεώσιμα και βιοδιασπώμενα υλικά, όπως ο φλοιός μπανανιάς και η γιούτα.

 Εδώ μοντέρνο design συναντάει την παραδοσιακή χειροτεχνία. Φωτιστικά, καλάθια, σουπλά, κασπό, διακοσμητικά τοίχου και τραπεζιού, καλύμματα μαξιλαριών αλλά και ποδιές, κουρτίνες, τσάντες προέρχονται από συνεργασία με κοινωνικές επιχειρήσεις που παρέχουν θέσεις εργασίας σε γυναίκες.

Για παράδειγμα στοχεύουν στην οικονομική ενδυνάμωση 305 γυναιώναπό την Ιορδανία και πρόσφυγες από τη Συρία που εργάζονται στην κοινωνική επιχείρηση Jordan River Foundation.

 Παράλληλα στηρίζεται η κοινωνική επιχείρηση ROPE  της Νότιας Ινδίας. Εκεί που «ανθούν»  τα εργοστάσια εκρηκτικών υλών προσφέρετα ασφαλές περιβάλλον εργασίας με δίκαιες απολαβές σε γυναίκες τεχνίτριες.

Ρίξτε μια ματιά στον κατάλογο!

 

