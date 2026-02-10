Αντζελίνα Τζολί: To comeback με τολμηρό, διάφανο φόρεμα και ασημί λουλούδια

Ξανά μπροστά στους προβολείς, μέσα στο Pathé Palace, η Αμερικανίδα super star Αντζελίνα Τζολί.

H 50χρονη ηθοποιός, σκηνοθέτης, πρέσβειρα του ΟΗΕ και μητέρα 6 παιδιών λάμπρυνε την πρεμιέρα της ταινίας «Couture» στη γαλλική πρωτεύουσα μαγνητίζοντας τα φλας.

Μάλιστα επέλεξε ένα φόρεμα στην κατηγορία των λεγόμενων «nude» ή «sheer dresses» τα οποία αποκαλύπτουν μέσα από διαφάνειες το σώμα, κεντημένα στα επίμαχα σημεία. Η Αντζελίνα εκπροσώπησε την τάση με λιτό πατρόν σε ίσια γραμμή και διάκοσμο με ασημένια λουλούδια και κρόσσια.

Οι ειδικοί έσπευσαν να σχολιάσουν πως έφερε μια τολμηρή τάση «στα μέτρα της» επιλέγοντας δημιουργία του οίκου Givenchy. Οι απλές μαύρες, βελούδινες γόβες και το διακριτικό μακιγιάζ, επιβεβαίωσαν πως παρά την εντυπωσιακή λάμψη του φορέματος στο style της εποχής twenties, ποτέ δεν υποκύπτει σε υπερβολές.