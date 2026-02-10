Αντζελίνα Τζολί: To comeback με τολμηρό, διάφανο φόρεμα και ασημί λουλούδια

Η ηρωίδα που υποδύεται πάσχει από καρκίνο του μαστού, ασθένεια που πρόλαβε και η ίδια με μαστεκτομή
Ξανά μπροστά στους προβολείς, μέσα στο Pathé Palace, η Αμερικανίδα super star Αντζελίνα Τζολί.
H 50χρονη ηθοποιός, σκηνοθέτης, πρέσβειρα του ΟΗΕ και μητέρα 6 παιδιών λάμπρυνε την πρεμιέρα της ταινίας «Couture» στη γαλλική πρωτεύουσα μαγνητίζοντας τα φλας.
Μάλιστα επέλεξε ένα φόρεμα στην κατηγορία των λεγόμενων «nude» ή «sheer dresses» τα οποία αποκαλύπτουν μέσα από διαφάνειες το σώμα, κεντημένα στα επίμαχα σημεία. Η Αντζελίνα εκπροσώπησε την τάση με λιτό πατρόν σε ίσια γραμμή και διάκοσμο με ασημένια λουλούδια και κρόσσια.
Οι ειδικοί έσπευσαν να σχολιάσουν πως έφερε μια τολμηρή τάση «στα μέτρα της» επιλέγοντας δημιουργία του οίκου Givenchy. Οι απλές μαύρες, βελούδινες γόβες και το διακριτικό μακιγιάζ, επιβεβαίωσαν πως παρά την εντυπωσιακή λάμψη του φορέματος στο style της εποχής twenties, ποτέ δεν υποκύπτει σε υπερβολές.
Γοήτευσε πάντως και κατά την άφιξή της συμπληρώνοντας το look με μαύρη κάπα. Στο πλευρό της ήταν ο 42χρονος γοητευτικός ηθοποιός και συμπρωταγωνιστής της Λουί Γκαρέλ (πρώην σύζυγος της Λετίσια Κάστρα).
Ο κεντρικός χαρακτήρας του νέου της φιλμ είναι η Μαξίν. Μια διαζευγμένη επαγγελματίας και μητέρα, που ταξιδεύει στο Παρίσι για να γυρίσει ένα fashion video. Oταν μαθαίνει πως πάσχει από καρκίνο ωθείται σε μια αναζήτηση του εαυτού της με άλλους όρους.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr