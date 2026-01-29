«Ανεμοδαρμένα Υψη», πρεμιέρα: Mε τουαλέτα Schiaparelli και μενταγιόν της Λιζ Τέιλορ η Μάργκο Ρόμπι

Βάλθηκαν να καταπλήξουν τα πλήθη Μάργκο Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι.

Ισως το ωραιότερο ζευγάρι του Χόλιγουντ αυτή τη στιγμή στη μεγάλη οθόνη, ξεκίνησαν την promo tour για τα «Ανεμοδαρμένα Υψη» όντας εκθαμβωτικοί.

Οι φράσεις «Mπορώ να σε ακολουθώ σαν σκυλί ως το τέλος του κόσμου» και «Οδήγησέ με στην τρέλα» έγιναν σλόγκαν για την επιθετικά αισθησιακή προσέγγιση του διάσημου ρομαντικού μυθιστορήματος. Στην επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα στο Λος Αντζελες οι δυο Αυστραλοί stars καθήλωσαν το red carpet.

Eκείνη διάλεξε μια θεαματική, «τεατράλε» τουαλέτα Schiaparelli που παραπέμπει στην παθιασμένη ηρωίδα της. Με δαντελένιο μπούστο και τεράστια, μεγαλοπρεπή βολάν με ombre διχρωμία μαύρου και κόκκινου, τρέλανε τα φλας. Πολυσυζητημένο αξεσουάρ ήταν το Cartier μενταγιόν Taj Mahal (αξίας 8 εκατομμυρίων διλαρίων) σε σχήμα καρδιάς, που είχε χαρίσει στη Λιζ Τέιλορ ο Ρίτσαρντ Μπάρτον. Το κολιέ συμβολίζει τη θυελλώδη σχέση ενός ζευγαριού με λάμψη old Hollywood. Ηταν το δώρο για τα 40α γενέθλια της αξέχαστης ντίβας.