«Ανεμοδαρμένα Υψη», πρεμιέρα: Mε τουαλέτα Schiaparelli και μενταγιόν της Λιζ Τέιλορ η Μάργκο Ρόμπι

Η πανέμορφη Αυστραλή star εμφανίστηκε στο L.A με το κούκλο συμπρωταγωνιστή της Τζέικομπ Ελόρντι και «σείστηκε» το διαδίκτυο
Βάλθηκαν να καταπλήξουν τα πλήθη Μάργκο Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι.
Ισως το ωραιότερο ζευγάρι του Χόλιγουντ αυτή τη στιγμή στη μεγάλη οθόνη, ξεκίνησαν την promo tour για τα «Ανεμοδαρμένα Υψη» όντας εκθαμβωτικοί.
Οι φράσεις «Mπορώ να σε ακολουθώ σαν σκυλί ως το τέλος του κόσμου» και «Οδήγησέ με στην τρέλα» έγιναν σλόγκαν για την επιθετικά αισθησιακή προσέγγιση του διάσημου ρομαντικού μυθιστορήματος. Στην επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα στο Λος Αντζελες οι δυο Αυστραλοί stars καθήλωσαν το red carpet.
Eκείνη διάλεξε μια θεαματική, «τεατράλε» τουαλέτα Schiaparelli που παραπέμπει στην παθιασμένη ηρωίδα της. Με δαντελένιο μπούστο και τεράστια, μεγαλοπρεπή βολάν με ombre διχρωμία μαύρου και κόκκινου, τρέλανε τα φλας. Πολυσυζητημένο αξεσουάρ ήταν το Cartier μενταγιόν Taj Mahal (αξίας 8 εκατομμυρίων διλαρίων) σε σχήμα καρδιάς, που είχε χαρίσει στη Λιζ Τέιλορ ο Ρίτσαρντ Μπάρτον. Το κολιέ συμβολίζει τη θυελλώδη σχέση ενός ζευγαριού με λάμψη old Hollywood. Ηταν το δώρο για τα 40α γενέθλια της αξέχαστης ντίβας.
Ο πανύψηλος καρδιοκατακτητής Τζέικομπ Ελόρντι, που πρόσφατα κέρδισε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα λόγω της μεταμόρφωσής του σε τέρας στον «Φρανκενστάιν» συνόδεψε τη Ρόμπι με total black look.
Ως ambassador της Bottega Veneta ενσάρκωσε υποδειγματικά τη σύγχρονη κομψότητα.
Όμως γενικότερα στην promo tour του ερωτικού φιλμ τα social media και τα περιοδικά μόδας ακολουθούν φανατικά το γοητευτικό ντουέτο. Εγιναν ήδη φωτογραφήσεις με μεγάλο στυλιστικό ενδιαφέρον για την παρουσίαση της ταινίας που πανέξυπνα «βγαίνει» στα σινεμά του Αγίου Βαλεντίνου. Επιπλέον κυκλοφόρησε η Vogue της Αυστραλίας με πολύ sexy φωτογράφιση των δυο ηθοποιών.
Στο εξώφυλλο της Vogue
Με το Τζέικομπ Ελόρντι (ντυμένο με Chanel) και τη σκηνοθέτη Εμεραλντ Φένελ
Η σκηνοθεσία είναι της Βρετανίδας Εμεραλντ Φένελ, που πάντα προκαλεί στις δουλειές της. Επισημαίνουμε πως η Μάργκο Ρόμπι έχει στο πλευρό της τον κινηματογραφικό παραγωγό σύζυγό της Tom Ackerley, με τον οποίο έχουν αποκτήσει ένα γιο και συνυπογράφουν την παραγωγή του φιλμ.
Ο Τζέικομπ Ελόρντι που έχει εξελιχθεί σε νούμερο 1 sex symbol, μετά τους δεσμούς του με Ζεντάγια και Κάια Γκέρμπερ συνεχίζει το ειδύλλιο του με την 26χρονη influencer Olivia Jade Giannulli (κόρη της ηθοποιού Λόρι Λάφλιν).
