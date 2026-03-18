Mάουρα Χίγκινς: Best dressed με Celia Kritharioti στο party του Ελτον Τζον

Aνάμεσα στις παρουσίες που έντυσε η Ελληνίδα couturier Celia Kritharioti στην αστραφτερή βραδιά των Oscars, προτιμάμε την Μάουρα Χίγκινς.

Σαν όνομα δεν είναι ευρύτερα γνωστή στη χώρα μας, αλλά είναι περιζήτητη στην αμερικάνικη tv.

Η 35χρονη κατάγεται από την Ιρλανδία και διαθέτει (μεταξύ άλλων) ένα πραγματικά υπέροχο πρόσωπο.

Τηλεοπτική προσωπικότητα, παρουσιάστρια και μοντέλο έγινε διάσημη το 2019, ως φιναλίστ στην πέμπτη σαιζόν της reality σειράς Love Island. Στη συνέχεια έλαβε μέρος σε διάφορες εκπομπές και πέρυσι ήταν ambassador των καλλυντικών MAC, σε Βρετανία και Ιρλανδία.

Την βραδιά της απονομής των Οσκαρ εθεάθη στο διάσημο πάρτι by Elton John AIDS Foundation, ανάμεσα σε άλλες διασημότητες. Αν και οι χρήστες του διαδικτύου έκαναν δυσάρεστα σχόλια επειδή παραδέχτηκε μπροστά στις κάμερες πως δεν είχε δει καμία ταινία υποψήφια για χρυσό αγαλματίδιο, «έσκισε» στο κόκκινο χαλί με Celia Kritharioti.

Αποφεύγοντας τη συνταγή της έξωμης χολιγουντιανής τουαλέτας επέλεξε ένα super glam σύνολο σε άσπρο- μαύρο. Επάνω crop cape top που κατάληγε σε «ουρά» κεντημένο με 3Dλουλούδια. Κάτω, μαύρη μάξι «γοργονέ» φούστα.