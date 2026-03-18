Η Louis Vuitton υποδέχεται τις πασχαλινές μέρες με την Egg bag από σοκολάτα

Με τη σφραγίδα του pastry chef της εταιρείας Maxime Frédéric είναι πιστό αντίγραφο της αληθινής τσάντας
H υψηλή τέχνη της chocolaterie επιστρατεύεται για την υποδοχή της πασχαλινής περιόδου με την υπογραφή Louis Vuitton.
O υπερπολυτελής οίκος που διαθέτει τα δικά του είδη ζαχαροπλαστικής ξαφνιάζει και πάλι το διεθνές κοινό με τα επίκαιρα γλυκά του κομψοτεχνήματα.
Φέτος μας προτείνει να δοκιμάσουμε σαν κορυφαίο γλύκισμα την iconic τσάντα Egg Bag. Το σχήμα της παραπέμπει άλλωστε σε πασχαλινό αβγό. Τη σχεδίασε το 2019 ο creative director Nicolas Ghesquière και σήμερα ο ξακουστός pastry chef της εταιρείας Maxime Frédéric παρουσιάζει ομοίωμά της από σκούρα και λευκή σοκολάτα, κέλυφος πασπαλισμένο με ξηρούς καρπούς και εσωτερικό γέμισμα με πραλίνα φουντουκιού και ρευστή καραμέλα. Μάλιστα, οι λαβές της και κομμάτι του φερμουάρ έχουν χρωματιστεί με κίτρινη επικάλυψη.
Ταυτόχρονα κυκλοφορούν επίσης από παραλλαγές σοκολάτας, δυο ακόμα κουτάκια δώρων, ένα με 6 μινιατούρες egg bags και ένα με 3 κοτοπουλάκια.
Η πιστότητα και η ακρίβεια της αντιγραφής των σχημάτων και του διάσημου λογότυπου είναι όπως πάντα απίστευτες. Η ζαχαροπλαστική υπηρετεί απόλυτα την αισθητική ταυτότητα Louis Vuitton και επαναπροσδιορίζει τους κώδικες της πασχαλινής πολυτέλειας.
Οι εν λόγω λιχουδιές λανσάρονται ήδη στις μπουτίκ με τα καφέ και τα ρεστοράν LV. Θα μου πείτε πως αλλιώς αγοράζει κανείς κάτι τέτοιο;
Αν ενδιαφέρεστε πάντως, το label δέχεται και παραγγελίες on line στη διαδικτυακή σελίδα του.
John Galliano: Εντάσσεται στα Zara με ορίζοντα διετίας και συνεργασία- έκπληξη
Mάουρα Χίγκινς: Best dressed με Celia Kritharioti στο party του Ελτον Τζον
Για όσους αντέχουν το σοκ: 2η σαιζόν για το «Cleansed», είναι διαρκώς sold out
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr