Η Louis Vuitton υποδέχεται τις πασχαλινές μέρες με την Egg bag από σοκολάτα

H υψηλή τέχνη της chocolaterie επιστρατεύεται για την υποδοχή της πασχαλινής περιόδου με την υπογραφή Louis Vuitton.

O υπερπολυτελής οίκος που διαθέτει τα δικά του είδη ζαχαροπλαστικής ξαφνιάζει και πάλι το διεθνές κοινό με τα επίκαιρα γλυκά του κομψοτεχνήματα.

Φέτος μας προτείνει να δοκιμάσουμε σαν κορυφαίο γλύκισμα την iconic τσάντα Egg Bag. Το σχήμα της παραπέμπει άλλωστε σε πασχαλινό αβγό. Τη σχεδίασε το 2019 ο creative director Nicolas Ghesquière και σήμερα ο ξακουστός pastry chef της εταιρείας Maxime Frédéric παρουσιάζει ομοίωμά της από σκούρα και λευκή σοκολάτα, κέλυφος πασπαλισμένο με ξηρούς καρπούς και εσωτερικό γέμισμα με πραλίνα φουντουκιού και ρευστή καραμέλα. Μάλιστα, οι λαβές της και κομμάτι του φερμουάρ έχουν χρωματιστεί με κίτρινη επικάλυψη.

Ταυτόχρονα κυκλοφορούν επίσης από παραλλαγές σοκολάτας, δυο ακόμα κουτάκια δώρων, ένα με 6 μινιατούρες egg bags και ένα με 3 κοτοπουλάκια.