Τραγουδώντας με άποψη για την αγάπη: Γιατί μας αρέσει τόσο η Ολίβια Ντιν

Τα hits του φεμινιστικού ρομαντισμού και τα κορυφαία βραβεία που την καθιέρωσαν

Το φετινό καλοκαίρι αναμένεται η (ήδη) η sold out περιοδεία της στη Βόρεια Αμερική. Και εμείς ακούμε και ξανακούμε τα αξιολάτρευτα hits της «Easy to Love» και «Man I need». H 27χρονη τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Olivia Dean – Ολίβια Ντιν, διεκδίκησε δυναμικά το διεθνές μουσικό στερέωμα την τελευταία τριετία, ενώ την περίοδο 2025-2026 καθιερώθηκε στην πρώτη γραμμή των πιο περιζήτητων καλλιτεχνικών ονομάτων. Είναι κάτοχος βραβείου Grammy πρωτοεμφανιζόμενου ταλέντου και 4 Brit Awards. Την κατατάσσουν στη neo -soul πλευρά της σύγχρονης pop, με τη γλυκιά της φωνή να αντιπροσωπεύει το κίνημα ενδυνάμωσης υπέρ των γυναικών. Ο οίκος Chanel την έχει διαλέξει ως μούσα και ambassador και η Burberry ως κεντρικό πρόσωπο σε αρωματική της καμπάνιας. Mετά την τεράστια απήχηση του δεύτερου άλμπουμ της The Art of Loving (2025), τραγούδησε το single It Isn't Perfect But It Might Be για την κομεντί Bridget Jones: Mad About the Boy.

Στο εξώφυλλο του περιοδικού Elle με κόκκινο φόρεμα Chanel

Τα media δεν έχουν βρει πάντως σε εκείνη μονάχα την καινούρια pop diva από το Λονδίνο με εξωτικά χαρακτηριστικά. Ο εμψυχωτικός λόγος της στα Grammy απογείωσε την επιδραστικότητά της. «Βρίσκομαι εδώ ως η εγγονή μιας μετανάστριας. Ό,τι είμαι σήμερα είναι αποτέλεσμα γενναιότητας και πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν να τιμώνται... Δεν είμαστε τίποτα ο ένας χωρίς τον άλλο» είχε δηλώσει. Στο πρόσφατο τεύχος του περιοδικού Elle διαβάζουμε πως η γιαγιά της μετανάστευσε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη Γουιάνα σε ηλικία 18 ετών. Η μητέρα της είναι δικηγόρος στον τομέα του Οικογενειακού και Παιδικού Δικαίου και εξελίχθηκε στην πρώτη μαύρη γυναίκα που ανέλαβε τη θέση της αναπληρώτριας αρχηγού του Women’s Equality Party το οποίο αγωνίζεται για την ισότητα των φύλων.

Mε γούνα Gucci και κοσμήματα Cartier