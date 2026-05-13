«Υπηρέτης δυο Αφεντάδων»: Ανακοινώθηκε διήμερο στο Αρχαίο Ωδείο, στα τέλη Ιουλίου

Ενώ ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν και πότε θα επιστρέψουμε στις αγαπημένες μας ρωμαικές κερκίδες, μια επιτυχημένη παράσταση το επιβεβαιώνει.

Το αναγεννημένο Αρχαίο Ωδείο θα υποδεχθεί ξανά θιάσους αυτό το καλοκαίρι σύμφωνα με το πρόγραμμα της περιοδείας του «Υπηρέτη δυο αφεντάδων». Με πρωταγωνιστή τον χαρισματικό κωμικό Αιγιώτη Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, η δημοφιλής παράσταση ταξιδεύει για δεύτερη φορά στην επικράτεια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «Η παράσταση που κέρδισε πέρυσι το κοινό σε κάθε της στάση, επιστρέφει ανανεωμένη για να συνεχίσει το καλοκαιρινό της ταξίδι, φέρνοντας σε όλη την Ελλάδα τη χαρά της κωμωδίας: ανοιχτής, γενναιόδωρης, ρυθμικής και απολαυστικής».