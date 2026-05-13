«Υπηρέτης δυο Αφεντάδων»: Ανακοινώθηκε διήμερο στο Αρχαίο Ωδείο, στα τέλη Ιουλίου

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και Φαίη Ξυλά θα σταθμεύσουν στην πόλη μας, ως πρωταγωνιστές της κλασικής κωμωδίας
Ενώ ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν και πότε θα επιστρέψουμε στις αγαπημένες μας ρωμαικές κερκίδες, μια επιτυχημένη παράσταση το επιβεβαιώνει.
Το αναγεννημένο Αρχαίο Ωδείο θα υποδεχθεί ξανά θιάσους αυτό το καλοκαίρι σύμφωνα με το πρόγραμμα της περιοδείας του «Υπηρέτη δυο αφεντάδων». Με πρωταγωνιστή τον χαρισματικό κωμικό Αιγιώτη Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, η δημοφιλής παράσταση ταξιδεύει για δεύτερη φορά στην επικράτεια.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση «Η παράσταση που κέρδισε πέρυσι το κοινό σε κάθε της στάση, επιστρέφει ανανεωμένη για να συνεχίσει το καλοκαιρινό της ταξίδι, φέρνοντας σε όλη την Ελλάδα τη χαρά της κωμωδίας: ανοιχτής, γενναιόδωρης, ρυθμικής και απολαυστικής».
Το διάσημο έργο γράφτηκε το 1745 και θεωρείται ένα από τα κορυφαία της commedia dell’arte, το οποίο ανανέωσε ο Κάρλο Γκολντόνι.
Θα το απολαύσουμε σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα με συμπρωταγωνίστρια του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου την πάντα λαμπερή Φαίη Ξυλά.
Στον πυρήνα της σπιρτόζικης ιστορίας βρίσκεται ο Τρουφαλντίνο, ένας φτωχός αλλά παμπόνηρος υπηρέτης, που για να εξασφαλίσει το φαγητό του αποφασίζει να εργαστεί ταυτόχρονα για δύο αφεντικά.
Η μετάφραση είναι του Ερρίκου Μπελιέ, τα σκηνικά του Μανώλη Παντελιδάκη, τα κοστούμια της Ηλένιας Δουλαρίδη, οι φωτισμοί της Στέλλας Κάλτσου.
Η έναρξη της τουρνέ αναμένεται στις 29 Ιουνίου στη Νίκαια Αττικής ενώ στο Αρχαίο Ωδείο της Πάτρας προβλέπεται διήμερο 29-30 Ιουλίου.
