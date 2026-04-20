Eπιστολή Πελετίδη στην Υπουργό Πολιτισμού για το Ρωμαϊκό Ωδείο

Νέα επιστολή στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, έστειλε ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με θέμα την «επείγουσα ανάγκη λήψης απόφασης για τη διάθεση του Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών για τις ανάγκες του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2026».

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος, αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή, επανερχόμαστε στο κρίσιμο ζήτημα της παραχώρησης του Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών για τις εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2026, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία μας για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη λήψη της τελικής απόφασης.

Ο Δήμος Πατρέων, από τον Οκτώβριο του 2025, έχει τηρήσει όλα τα προβλεπόμενα βήματα επικοινωνίας και διαβούλευσης με το Υπουργείο και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, επιδιώκοντας τη βέλτιστη λύση για το μνημείο και τον θεσμό του Φεστιβάλ. Η προσπάθεια αυτή κορυφώθηκε με τη συζήτηση του εν λόγω θέματος στη συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου στις 17 Μαρτίου 2026.

Παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει σχεδόν ένας μήνας από τη συνεδρίαση του ΚΑΣ, δεν έχουμε λάβει ακόμη την επίσημη απόφαση. Κατά συνέπεια τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η υλοποίηση του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, καθώς ο Δήμος οφείλει να καταθέσει πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων έως τις 30 Απριλίου 2026.

Κατόπιν των ανωτέρω, θα θέλαμε να γνωρίζουμε:

Τους λόγους για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί ακόμα η σχετική απόφαση, παρά το γεγονός ότι το θέμα συζητήθηκε στο ΚΑΣ από τις 17 Μαρτίου 2026, και πότε αναμένεται η επίσημη έγκριση των όρων παραχώρησης που θα επιτρέψει στο Δήμο Πατρέων να οριστικοποιήσει τον προγραμματισμό του.

Θα σας παρακαλούσαμε να βοηθήσετε, ώστε να δοθεί οριστική λύση εντός των προσεχών ημερών, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τον προγραμματισμό μας, που απαιτεί πολλή δουλειά για να το φέρουμε εις πέρας».

"Στην επιστολή, επισυνάπτονται τα αντίγραφα όλης της αλληλογραφίας που έχει προηγηθεί για το θέμα" καταλήγει η Δημοτική Αρχή