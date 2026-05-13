Μεσολόγγι: Πόσες χιλιάδες και από πού έχουν επισκεφθεί το Ξενοκράτειο για τον πίνακα «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» του Ντελακρουά

Ο διάσημος πίνακας βρίσκεται στο Ξενοκράτειο για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου
Ήταν 14 Μαρτίου όταν ο Ντελακρουά «επέστρεψε» στο Μεσολόγγι. Ο Γάλλος ζωγράφος μπορεί να μην πάτησε ποτέ το πόδι του στην πόλη του Μεσολογγίου, ωστόσο το κατάφερε με έναν τρόπο μέσα από τον διάσημο πίνακά του «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου».
Το αριστούργημα του Ντελακρουά μεταφέρθηκε στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου, τον Απρίλιο του 1826.
Πόλος έλξης ο πίνακας- Πόσοι τον έχουν επισκεφθεί και από πού
Σύμφωνα με στοιχεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας – Λευκάδας, σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών, περίπου 35.000 άτομα έχουν επισκεφθεί το Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο για να θαυμάσουν από κοντά τον πίνακα «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» του Eugène Delacroix.
Πρόκειται για σχολεία, συλλόγους και μεμονωμένους επισκέπτες από διάφορες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και της νησιωτικής Ελλάδας και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.
Εκτός από τον ίδιο τον πίνακα, που όπως είναι φυσικό, συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα, στον εξώστη του Μουσείου ψηφιακά μέσα «ζωντανεύουν» την Έξοδο μέσα από άλλα εμβληματικά έργα που αποτύπωσαν το τραγικό γεγονός και εμπνεύστηκαν από τις συγκλονιστικές περιγραφές του, τονίζει η Εφορεία Αρχαιοτήτων.
Ο πίνακας έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον ενός πολυποίκιλου κοινού, μικρότερων και μεγαλύτερων ηλικιών.
Είναι χαρακτηριστική η εικόνα του απαθανάτισε ο Νίκος Αλιάγας
“Ο κύριος Σπύρος είναι 94 ετών, ο πιο παλιός της ιερής πόλης. Αρματωμένος και προσκυνητής. Στέκεται σιωπηλός μπροστά στο έργο του Ντελακρουά, που μόλις τοποθετήθηκε στο Ξενοκράτειο αρχαιολογικό μουσείο. Οι τεχνικοί ρυθμίζουν ακόμα το φως, το μουσείο κινείται γύρω του, κι όμως εκείνος μένει ακίνητος. «Αισθάνομαι δέος», ψιθυρίζει. Οι πρόγονοί του έπεσαν το βράδυ της Εξόδου, το 1826. Δύο αιώνες μετά, η μνήμη επιστρέφει μέσα από το φως ενός πίνακα. Σαν να αναγνωρίζει κάτι δικό του, σαν να συναντά, για μια στιγμή, εκείνους που δεν γύρισαν ποτέ. Τους δικούς του ανθρώπους. Για μια στιγμή που περνά και χάνεται, για μια απειροελάχιστη στιγμή που γίνεται αιωνιότητα., γράφει
Ο πίνακας που ήρθε από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντό, θα παραμείνει στην πόλη που ενέπνευσε τη δημιουργία του, ως τον Νοέμβριο του 2026.
Πρόκειται για ελαιογραφία σε καμβά διαστάσεων (208 cm Χ 147 cm) που απεικονίζει την Ελλάδα αλληγορικά ως πενθούσα γυναίκα με παραδοσιακή φορεσιά, ξεκούμπωτη στο στήθος και με τα χέρια της ανοιχτά, ως δείγμα απόγνωσης, να στέκει όρθια στα ερείπια του Μεσολογγίου
Η «Έξοδος» του Βρυζάκη
Παράλληλα ένα ακόμα εμβληματικό έργο εκτίθεται αυτή την περίοδο στο Μεσολόγγι. Πρόκειται για την «Έξοδο του Μεσολογγίου» του Βρυζάκη, η οποία άνοιξε τις πόρτες της στο κοινό τη Δευτέρα 30 Μαρτίου
Το έργο του Θεόδωρου Βρυζάκη έχει ιδιαίτερη ιστορική και συμβολική βαρύτητα, για το Μεσολόγγι.
Το ωράριο επισκέψεων διαμορφώνεται ως εξής:
• Πρωινές ώρες: 09:30 – 14:30
• Απογευματινές ώρες: 17:00 – 21:00
