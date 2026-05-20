«Kylie»: Αρχίζει στο Netflix αποκαλύπτοντας και δεύτερη μάχη της pop princess με τον καρκίνο

Πολυσυζητημένη η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της Κάιλι Μινόγκ, τι περιλαμβάνουν τα 3 επεισόδια
Mόλις 5 χρόνια πέρασαν από την άγνωστη, δεύτερη μάχη της με τον καρκίνο!
Η ίδια η Αυστραλή super star Κάιλι Μινόγκ αποκαλύπτει το γεγονός στο βιογραφικό ντοκιμαντέρ της στο Netflix αναστατώνοντας τα διεθνή media.
Oπως επισημαίνει η Daily Mail αντιμετώπισε γενναία τον καρκίνο του μαστού, μόλις στα 36 της, με τον κόσμο να παρακολουθεί. Σήμερα στα 57 της, μνημονεύει δακρυσμένη τη διάγνωση του 2021, πως πάσχει ξανά.
Ομολογεί μάλιστα πως στη δεύτερη φάση της ασθένειας δεν ήθελε να βγει από το σπίτι και έψαχνε τη σωστή στιγμή να μοιραστεί την κατάστασή της με τους fans. Tελικά το κράτησε μέσα της για μια πενταετία.
Η λεγόμενη «πριγκίπισσα της ποπ», ήταν ένα από τα πιο αστραφτερά καλλιτεχνικά ονόματα των eighties ως νεαρή ηθοποιός της αυστραλέζικης σαπουνόπερας «Neighbours». Εξελίχθηκε σε παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο, κατακτώντας 18 ARIA Awards και δύο βραβεία Grammy και επιτυγχάνοντας πωλήσεις 80 εκατομμύριων δίσκων και τεράστια hits, όπως τα «Can’t Get You Out of My Head», «Spinning Around» και «I Should Be So Lucky». Ο μοιραίος δεσμός της με τον αείμνηστο Michael Hutchence, εμβληματικό frontman των INXS, από το 1989 έως το 1991, τη σημάδεεψε και απελευθέρωσε τη sexy της πλευρά.
Το Netfilx από 20/5, με τίτλο «Kylie» ξετυλίγει τέσσερις δεκαετίες εντυπωσιακής καριέρας, αποτυπώνοντας τόσο τις θριαμβευτικές στιγμές όσο και τις δυσκολίες στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας. Τυλιγμένη με ένα ζεστό παλτό, η Κάιλι εμφανίζεται στοχαστική αλλά και ήρεμη, αναπολώντας το παρελθόν. Μέσα από σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό, προσωπικές φωτογραφίες και συνεντεύξεις, αναφέρεται στη φήμη, τις προσωπικές απώλειες και τα προβλήματα υγείας της.
Στο πλευρό της τραγουδίστριας, μιλούν η αδελφή της Ντάνι Μινόγκ, ο πρώην συμπρωταγωνιστής και σύντροφός της Τζέισον Ντόνοβαν, ο ρόκερ Νικ Κέιβ και ο παραγωγός - συνθέτης Πιτ Γουότερμαν.
Η μίνι σειρά με σκηνοθέτη τον Μίχαελ Χαρτ, έχει πάντως κάνει πρωτίστως αίσθηση για τον αγώνα της performer να επιβιώσει. Την παρακολουθούμε να κάνει χημειοθεραπεία και ραδιοθεραπεία στο Λονδίνο έχοντας ακυρώσει συναυλίες. Μαζί της η οικογένειά της και ο τότε αγαπημένος της Ολιβιέ Μαρτίνεζ.
Την βλέπουμε να αλλάζει συμπεριφορά όταν ο καρκίνος ξανάρχεται σε ώριμη ηλικία.
«Δεν ένιωθα την υποχρέωση να το πω στον κόσμο και για την ακρίβεια, απλώς δεν μπορούσα εκείνη την περίοδο, γιατί είχα γίνει σκιά του εαυτού μου. Υπήρξε στιγμή που δεν ήθελα να βγω από το σπίτι. Μέσα μου ήξερα ότι ο καρκίνος δεν ήταν απλώς μια μικρή παρένθεση στη ζωή μου» διηγείται.
Εξηγεί πως το τραγούδι της «Story» (2023) από το άλμπουμ «Tension», αναφέρεται σε εκείνη την περίοδο της ζωής της, με στίχους όπως: «Είχα ένα μυστικό που κρατούσα για μένα… Γύρισε άλλη μια σελίδα, μωρό μου, βγες στη σκηνή».
Και δεν παραλείπει να απευθυνθεί στους άλλους καρκινοπαθείς: «Θέλεις απλώς να προχωρήσεις παρακάτω, να τον αφήσεις στο παρελθόν ή να τον βάλεις στην άκρη. Ωστόσο, ο έλεγχος είναι απίστευτα σημαντικός. Μπορεί να τρομάζει και να ξυπνά άσχημες αναμνήσεις, αλλά σας παρακαλώ να έχετε κατά νου πόσο ζωτικής σημασίας είναι και ζητήστε βοήθεια αν τη χρειάζεστε, δεν είστε μόνοι».
