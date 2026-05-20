«Kylie»: Αρχίζει στο Netflix αποκαλύπτοντας και δεύτερη μάχη της pop princess με τον καρκίνο

Πολυσυζητημένη η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της Κάιλι Μινόγκ, τι περιλαμβάνουν τα 3 επεισόδια

Mόλις 5 χρόνια πέρασαν από την άγνωστη, δεύτερη μάχη της με τον καρκίνο! Η ίδια η Αυστραλή super star Κάιλι Μινόγκ αποκαλύπτει το γεγονός στο βιογραφικό ντοκιμαντέρ της στο Netflix αναστατώνοντας τα διεθνή media. Oπως επισημαίνει η Daily Mail αντιμετώπισε γενναία τον καρκίνο του μαστού, μόλις στα 36 της, με τον κόσμο να παρακολουθεί. Σήμερα στα 57 της, μνημονεύει δακρυσμένη τη διάγνωση του 2021, πως πάσχει ξανά. Ομολογεί μάλιστα πως στη δεύτερη φάση της ασθένειας δεν ήθελε να βγει από το σπίτι και έψαχνε τη σωστή στιγμή να μοιραστεί την κατάστασή της με τους fans. Tελικά το κράτησε μέσα της για μια πενταετία. Η λεγόμενη «πριγκίπισσα της ποπ», ήταν ένα από τα πιο αστραφτερά καλλιτεχνικά ονόματα των eighties ως νεαρή ηθοποιός της αυστραλέζικης σαπουνόπερας «Neighbours». Εξελίχθηκε σε παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο, κατακτώντας 18 ARIA Awards και δύο βραβεία Grammy και επιτυγχάνοντας πωλήσεις 80 εκατομμύριων δίσκων και τεράστια hits, όπως τα «Can’t Get You Out of My Head», «Spinning Around» και «I Should Be So Lucky». Ο μοιραίος δεσμός της με τον αείμνηστο Michael Hutchence, εμβληματικό frontman των INXS, από το 1989 έως το 1991, τη σημάδεεψε και απελευθέρωσε τη sexy της πλευρά.

Το Netfilx από 20/5, με τίτλο «Kylie» ξετυλίγει τέσσερις δεκαετίες εντυπωσιακής καριέρας, αποτυπώνοντας τόσο τις θριαμβευτικές στιγμές όσο και τις δυσκολίες στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας. Τυλιγμένη με ένα ζεστό παλτό, η Κάιλι εμφανίζεται στοχαστική αλλά και ήρεμη, αναπολώντας το παρελθόν. Μέσα από σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό, προσωπικές φωτογραφίες και συνεντεύξεις, αναφέρεται στη φήμη, τις προσωπικές απώλειες και τα προβλήματα υγείας της. Στο πλευρό της τραγουδίστριας, μιλούν η αδελφή της Ντάνι Μινόγκ, ο πρώην συμπρωταγωνιστής και σύντροφός της Τζέισον Ντόνοβαν, ο ρόκερ Νικ Κέιβ και ο παραγωγός - συνθέτης Πιτ Γουότερμαν.