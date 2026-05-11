Golden Runway Kυριακή 17/5: Όλα έτοιμα, διαβάστε λεπτομέρειες, συντελεστές, χορηγούς κλπ

Εξασφαλίστε προσκλήσεις των 30 και 15 ευρώ, καταφθάνουν Σμαράγδα Καρύδη και Χριστίνα Κοντοβά
Το φιλόδοξο, υπαίθριο catwalk του Golden Runway πλησιάζει!
Πλήθος κόσμου περιμένει το μεγάλο fashion γεγονός στην Achaia Clauss στον απόηχο του περσινού, παρθενικού show. Tην ερχόμενη Κυριακή 17/5 θα παρουσιαστούν οι collections των brands ckontova, Access, Georgina Trikogia, ΙΕΚ Δέλτα και Anthi Kardara bridal, που συνδέονται με την πόλη μας. Tα έσοδα της διοργάνωσης θα ενισχύσουν το Make a Wish.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές Χάρη Παναγόπουλο και Δήμητρα Ζαφειρακοπούλου:
Στις 18:00 το απόγευμα, στον ιστορικό χώρο της Achaia Clauss αναμένεται ένα υπερθέαμα στυλ, με την εκθαμβωτική Σμαράγδα Καρύδη στην παρουσίαση και με special guest τη Χριστίνα Κοντοβά.
Η καρδιά του Golden Runway χτυπά για τα παιδιά. Όπως και στην πρώτη διοργάνωση, έτσι και φέτος, το event στηρίζει έμπρακτα το έργο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την πραγματοποίηση των ευχών παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες, υπενθυμίζοντας ότι η ομορφιά αποκτά νόημα μόνο όταν προσφέρει ελπίδα.
Eπιπλέον: Το Golden Runway θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας! Μεγάλοι χορηγοί: Λουξ, Kyriazis Berries, Met Cosmetic, BMW Τζουραμάνης
Χορηγοί: Fakalos Catering, De_tales Event Rentals, Δίηχο, Κατριβέσης Γραφικές Τέχνες, Sephora, Kevin Murphy, Florou Excel, Brand Bags, Coffee Island, L’erbolario, AV Properties, Koketa Boutique, Carhino Leasing Solutions
Media Partners: Ionian Channel, The Best, Patras Events.
Πληροφορίες & Προσκλήσεις
Σημείο Προπώλησης: Harris The Events, Κορίνθου 377, ώρες λειτουργίας 09:00 - 20:00.
Τιμή Προσκλήσεων: 30€ καθήμενοι και 15€ όρθιοι
Ώρα προσέλευσης: 17:30 μ.μ.
