Golden Runway, Achaia Clauss: Κυριακή 17/5 με παρουσιάστρια- έκπληξη την Σμαράγδα Καρύδη

Πυρετώδης η προετοιμασία για το φετινό Godlen Runway.

To ραντεβού με την ελληνική μόδα έχει προγραμματιστεί την Κυριακή 17 Μαίου στο εμβληματικό οινόκαστρο της Αχάια Κλάους με τις προσδοκίες υψηλές. Θυμίζουμε πως πέρυσι, στο πολυσυζητημένο ντεμπούτο του event, η ανταπόκριση του κόσμου ήταν ένθερμη και παρέστησαν κορυφαίοι εκπρόσωποι της Ενωσης Ελλήνων Σχεδιαστών Μόδας, γνωστά μοντέλα και influencers. Στην υπαίθρια πασαρέλα χειροκροτήθηκαν labels που συνδέονται με την πόλη μας, τα οποία έχουν αναγνωριστεί πανελλαδικά και εκτός συνόρων.

Οι συμπολίτες εμπνευστές και διοργανωτές Χάρης Παναγόπουλος και Δήμητρα Ζαφειροπούλου, με σημαντικούς συνεργάτες και χορηγούς στο πλευρό τους, θα ανακοινώσουν σύντομα την προπώληση των προσκλήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φετινή διοργάνωση θα εστιάσει στην λογική του wearable, δηλαδή της ενημερωμένης, ποιοτικής αλλά προσιτής ένδυσης, η οποία απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό. Στο catwalk θα δούμε τις collections των brands ckontova, Access και Philosophy. Επιπλέον, επανέρχονται η ετικέτα Georgina Tricogia και τα νυφικά Anthi Kadara.

Παρουσιάστρια- έκπληξη η δημοφιλής ηθοποιός Σμαράγδα Καρύδη. Η επιλογή της έγινε λόγω της ιδιαίτερης καλλιτεχνικής της προσωπικότητας, που έχει αγαπήσει πολύ ο κόσμος και εγγυάται μια διαφορετική προσέγγιση. Προβλέπονται πάντως και άλλες επώνυμες αφίξεις από το χώρο της showbiz και της tv.