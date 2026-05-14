Πανζουρλισμός για την Κέιτ Μίντλετον σε επίσκεψή της στην Ιταλία, «ανατομία» του look της

Μεγάλο πλήθος «αγκάλιασε» την άφιξη της πριγκίπισσας Κέιτ Μίντλετον στην Piazza Camillo Prampolini.

Στην καρδιά της πόλης Ρέτζο Εμίλια στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνα, η 44χροννη δημοφιλέστατη royal έγινε δεκτή με χειροκροτήματα, επιφωνήματα, αγκαλιές και φωτογραφίες με επίκεντρο τα παιδιά.

Μάλιστα ενθουσίασε τον κόσμο μιλώντας και ιταλικά ενώ γονάτισε για selfie με τους μικρότερους fan της. Όπως πάντα η ψιλόλιγνη σιλουέτα της σχολιάστηκε πολύ, καθώς αναδείχθηκε με ένα θηλυκό κοστούμι σε έντονο, ανοιξιάτικο γαλάζιο. Κατά τη Daily Mail το κόστος του outfit μαζί με τα αξεσουάρ της μελλοντικής βασίλισσας φθάνει τις 2000 λίρες.