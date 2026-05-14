Πανζουρλισμός για την Κέιτ Μίντλετον σε επίσκεψή της στην Ιταλία, «ανατομία» του look της

Επισκέφθηκε το Ρέτζο- Εμίλια, μίλησε ιταλικά, πλησίασε κυρίως τα παιδιά και τιμήθηκε από το δήμαρχο
Μεγάλο πλήθος «αγκάλιασε» την άφιξη της πριγκίπισσας Κέιτ Μίντλετον στην Piazza Camillo Prampolini.
Στην καρδιά της πόλης Ρέτζο Εμίλια στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνα, η 44χροννη δημοφιλέστατη royal έγινε δεκτή με χειροκροτήματα, επιφωνήματα, αγκαλιές και φωτογραφίες με επίκεντρο τα παιδιά.
Μάλιστα ενθουσίασε τον κόσμο μιλώντας και ιταλικά ενώ γονάτισε για selfie με τους μικρότερους fan της. Όπως πάντα η ψιλόλιγνη σιλουέτα της σχολιάστηκε πολύ, καθώς αναδείχθηκε με ένα θηλυκό κοστούμι σε έντονο, ανοιξιάτικο γαλάζιο. Κατά τη Daily Mail το κόστος του outfit μαζί με τα αξεσουάρ της μελλοντικής βασίλισσας φθάνει τις 2000 λίρες.
Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο σε cornflower blue, υπέγραψε η σχεδιάστρια Edeline Lee, που ανήκει στα brands που προτιμάει το Μπάκινχαμ. Λευκό πουκάμισο Holland Cooper, η γαλάζια «167 Mini» τσάντα του βρετανικού οίκου Asprey London, ταμπά γόβες Ralph Lauren, μενταγιόν με μεργαριτάρι Monica Vinader και σκουλαρίκια με πέρλες Annoushka και Kiki McDonough ολοκλήρωσαν το πολυφωτογραφημένο look της.
Η Κέιτ παρέλαβε την ύψιστη τιμητική διάκριση Primo Tricolore από τον δήμαρχο Marco Massari και στη συνέχεια έκανε επίσκεψη σε εκπαιδευτικό κέντρο και σχολείο προπαιδικής ηλικίας. Ηταν η πρώτη της επίσκεψη στο εξωτερικό μετά την ανάκαμψή της από την αντικαρκινική θεραπεία. Και την αφιέρωσε σε μια επαρχιακή πόλη- πολύ κοντά στην Μπολόνια- που έχει ξεχωρίσει παγκοσμίως για την εκπαιδευτική φιλοσοφία της σε νήπια. Το event θεωρήθηκε πως θυμίζει την κοινωνική δράση της αδικοχαμένης Νταιάνα.
