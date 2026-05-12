Τα labels των looks του Akylas στη σκηνή και το Turquoise Carpet της Eurovision

Επιρροές από Pokemon και Μικρό Πρίγκιπα, με ποιους fashion experts συνεργάζεται
Ο Αkylas περπάτησε στο καθιερωμένο τιρκουάζ χαλί της Eurovision πριν τους ημιτελικούς. Και επέμεινε στην χαρούμενη εκκεντρικότητα και στο cartoon ύφος που ανακαλύψαμε όταν μας πρωτοσυστήθηκε. Μάθαμε λοιπόν πως το styling του συγκεκριμένου event προέκυψε από την ιστορία του «Μικρού Πρίγκιπα» και την ιδέα της εξέλιξης και της μεταμόρφωσης.
Τα αξεσουάρ του ήταν εκείνα που «έκλεψαν την παράσταση». Ο λόγος για το χειροποίητο σκουλαρίκι τύπου cuff από ασήμι με tourmalines της συλλογής Fovos, από την εταιρεία Kakuru της designer Ελίνας Κακούρου αλλά και το περίεργο στέμμα στο κεφάλι του. Το όλο ενδυματολογικό concept επιμελήθηκε σε custom λογική η Klelia Andrali.
Το χαρακτηριστικό κοστούμι επί σκηνής περιλαμβάνει πάντως κεντημένο σκουφί από plexiglas δια χειρός της σχεδιάστριας και στυλίστριας Dora Kourtesa , το τζάκετ και το σορτς είναι της βασικής designer της αποστολής Klelia Andrali, ενώ οι γούνινες μπότες και το γάντι φτιάχτηκαν από τον Charalampos Nikolaou.
Eιδικά η Andrali επισημαίνει πως στοχεύει σε μια αναγνωρίσιμη persona παιδικότητας με επιρροές από τα Pokemon.
Tο ευφάνταστο και τρελούτσικο styling του Akylas επιμελείται γενικότερα ο στιλίστας Φίλιππος Μίσσας. Όπως είχε εξηγήσει στο madamefigaro.gr για το outfit του ελληνικού τελικού, «Όλα τα pieces είναι custom ή reworked ειδικά για τον Akylas. Ως σαφή αναφορά είχα στο μυαλό μου έναν χαρακτήρα video game, έναν χαριτωμένο υπερήρωα που διεκδικεί, οπότε δεν θα πρέπει να περιορίζεται κινησιολογικά».
«Dai Dai- Ελα Ελα», η Shakira ερμηνεύει το ενθαρρυντικό άσμα του Μουντιάλ
Τραγουδώντας με άποψη για την αγάπη: Γιατί μας αρέσει τόσο η Ολίβια Ντιν
Golden Runway Kυριακή 17/5: Όλα έτοιμα, διαβάστε λεπτομέρειες, συντελεστές, χορηγούς κλπ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr