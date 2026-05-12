Τα labels των looks του Akylas στη σκηνή και το Turquoise Carpet της Eurovision

Ο Αkylas περπάτησε στο καθιερωμένο τιρκουάζ χαλί της Eurovision πριν τους ημιτελικούς. Και επέμεινε στην χαρούμενη εκκεντρικότητα και στο cartoon ύφος που ανακαλύψαμε όταν μας πρωτοσυστήθηκε. Μάθαμε λοιπόν πως το styling του συγκεκριμένου event προέκυψε από την ιστορία του «Μικρού Πρίγκιπα» και την ιδέα της εξέλιξης και της μεταμόρφωσης.

Τα αξεσουάρ του ήταν εκείνα που «έκλεψαν την παράσταση». Ο λόγος για το χειροποίητο σκουλαρίκι τύπου cuff από ασήμι με tourmalines της συλλογής Fovos, από την εταιρεία Kakuru της designer Ελίνας Κακούρου αλλά και το περίεργο στέμμα στο κεφάλι του. Το όλο ενδυματολογικό concept επιμελήθηκε σε custom λογική η Klelia Andrali.