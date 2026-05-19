Φαίη Σκορδά: Στην Πάτρα αυτή την Παρασκευή, ως μούσα της Access Fashion

Η γνωστή τηλεπαρουσιάστρια Φαίη Σκορδά καταφθάνει στην Πάτρα.

Θα παρευρεθεί στο celebration event του καταστήματος Access Fashion την Παρασκευή 22/5. Το ομώνυμο label γιορτάζει τα 25 χρόνια του αλλά και την εγκατάστασή του στην πόλη μας, στο ιστορικό διατηρητέο Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος.

Το ραντεβού έχει δοθεί στις στις 6 μ.μ. στο εμπορικό κέντρο και αναμένονται live DJ set, signature cocktail και drinks, καθώς και shopping privileges. Επί της υποδοχής θα είναι η ιδρύτρια Κατερίνα Κίτσου και ο business leader της εταιρείας Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης.