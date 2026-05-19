Φαίη Σκορδά: Στην Πάτρα αυτή την Παρασκευή, ως μούσα της Access Fashion

Θα τη συναντήσουμε από κοντά στο celebration event του ομώνυμου καταστήματος
Η γνωστή τηλεπαρουσιάστρια Φαίη Σκορδά καταφθάνει στην Πάτρα.
Θα παρευρεθεί στο celebration event του καταστήματος Access Fashion την Παρασκευή 22/5. Το ομώνυμο label γιορτάζει τα 25 χρόνια του αλλά και την εγκατάστασή του στην πόλη μας, στο ιστορικό διατηρητέο Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος.
Το ραντεβού έχει δοθεί στις στις 6 μ.μ. στο εμπορικό κέντρο και αναμένονται live DJ set, signature cocktail και drinks, καθώς και shopping privileges. Επί της υποδοχής θα είναι η ιδρύτρια Κατερίνα Κίτσου και ο business leader της εταιρείας Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης.
Η Φαίη Σκοδρά που απασχολεί όλο και πιο έντονα τα media λόγω του γάμου της, είναι πολύ δημοφιλής στο διαδίκτυο ως influencer σε θέματα μόδας και ομορφιάς. Με πολύ εντυπωσιακό παρουσιαστικό (και εκπληκτικά πόδια) τραβάει τα βλέμματα όπου κι αν πάει. Aναμφίβολα έχει αποκτήσει φανατικό κοινό από την πολύχρονη θητεία της στην πρωινή τηλεοπτική ζώνη.
