Σε πλήρη εξέλιξη εργασίες εκσκαφής της Κανελλοπούλου στην Πάτρα - Χαμηλές ταχύτητες στον δρόμο - ΦΩΤΟ

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι οδηγοί που κινούνται επί της οδού Κανελλοπούλου στην Πάτρα καθώς είναι σε πλήρη εξέλιξη εργασίες στα όρια του δρόμου.

Πιο συγκεκριμένα, εργοληπτική εταιρεία, σκάβει στις παρυφές του δρόμου για να περάσει οπτικές ίνες, ενώ για την εκτέλεση των εργασιών έχουν τοποθετηθεί και πινακίδες σήμασης - οριοθέτησης κατα μήκος της Κανελλοπούλου. Τα συνεργεία δουλεύουν στο τμήμα από το πρώην κολυμβητήριο της Αγυιάς έως και τις γραμμές του προαστιακού.

Εξαιτίας και των μεγάλων και σχετικά απότομων στροφών του δρόμου, οι οδηγοί θα πρέπει να επιδείξουν προσοχή και να κινούνται με μικρότερες από τις συνήθεις ταχύτητες στην Κανελλοπούλου και στο ρεύμα ανόδου και σε εκείνο της καθόδου.