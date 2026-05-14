Το beauty trend που «σκίζει» στην καλοκαιρινή φροντίδα προσώπου και έγινε must have

Οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν και εμείς εκθέτουμε το πρόσωπό μας σε υψηλές θερμοκρασίες και έντονη ηλιοφάνεια. Ο συνδυασμός αντιηλιακού με βιταμίνη C αποδεικνύεται λοιπόν η πιο δυναμική τάση στα καλλυντικά αυτή τη στιγμή.

Θεωρείται το πιο επίκαιρο «skincare combo» στα καταστήματα!

Η βιταμίνη C είναι ένα από τα πιο δυνατά αντιοξειδωτικά καθώς ωθεί την επιδερμίδα να αντιμετωπίσει τις ελεύθερες ρίζες, δηλαδή τους παράγοντες που προκαλούν πρόωρη γήρανση. Το αντηλιακό προστατεύει από την ακτινοβολία UV, που ευθύνεται για πανάδες, λεπτές γραμμές, θαμπάδα και απώλεια ελαστικότητας. Εφόσον συνδυάζονται, προκύπτει μια ολοκληρωμένη ασπίδα προστασίας.