Το beauty trend που «σκίζει» στην καλοκαιρινή φροντίδα προσώπου και έγινε must have

Επενδύστε στην καθημερινή χρήση αντιηλιακού και βιταμίνης C στην πόλη
Οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν και εμείς εκθέτουμε το πρόσωπό μας σε υψηλές θερμοκρασίες και έντονη ηλιοφάνεια. Ο συνδυασμός αντιηλιακού με βιταμίνη C αποδεικνύεται λοιπόν η πιο δυναμική τάση στα καλλυντικά αυτή τη στιγμή.
Θεωρείται το πιο επίκαιρο «skincare combo» στα καταστήματα!
Η βιταμίνη C είναι ένα από τα πιο δυνατά αντιοξειδωτικά καθώς ωθεί την επιδερμίδα να αντιμετωπίσει τις ελεύθερες ρίζες, δηλαδή τους παράγοντες που προκαλούν πρόωρη γήρανση. Το αντηλιακό προστατεύει από την ακτινοβολία UV, που ευθύνεται για πανάδες, λεπτές γραμμές, θαμπάδα και απώλεια ελαστικότητας. Εφόσον συνδυάζονται, προκύπτει μια ολοκληρωμένη ασπίδα προστασίας.
Δυο προσιτές, ενδεικτικές προτάσεις
Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη της βιταμίνης C είναι ότι ενισχύει τη δράση του αντηλιακού. Δεν το αντικαθιστά, αλλά το συμπληρώνει. Ενώ το SPF μπλοκάρει την ακτινοβολία, η βιταμίνη C δρα σε βάθος, εξουδετερώνοντας τη φθορά που δεν φαίνεται άμεσα. Έτσι, το δέρμα μας προστατεύεται τόσο στην επιφάνεια όσο και σε κυτταρικό επίπεδο.
Παράλληλα, η βιταμίνη C υπόσχεται πιο νεανική όψη. Συμβάλλει στην παραγωγή κολλαγόνου, αποφέροντας πιο σφριγηλή και λεία επιδερμίδα. Σύμφωνα με τους experts, με συστηματική χρήση της, το δέρμα φαίνεται πολύ πιο φρέσκο και φωτεινό.
Καθημερινά εφαρμόζουμε σε καθαρό πρόσωπο serum βιταμίνης C και όταν απορροφηθεί βάζουμε αντηλιακό. Προσπαθούμε να τα ανανεώνουμε στη διάρκεια της ημέρας. Ειδάλλως φοράμε κρεμώδη προιόντα που διαθέτουν και τα δυο μαζί στη σύνθεσή τους.
