Cannes best off: Oι κορυφαίες red carpet στιγμές, παραμένει «βασίλισσα» η Ντέμι Μουρ

H couture κορυφαίων ατελιέ της Ευρώπης «σκίζει» στις Κάννες.

Οι stars συναγωνίζονται στο κόκκινο χαλί των κινηματογραφικών προβολών αλλά και στα λαμπερά παράληλα events, όπως το εμβληματικό gala Kering Women In Motion με τιμώμενο πρόσωπο την Τζούλιαν Μουρ.

Βέβαια η Ντέμι Μουρ, που είναι πανταχού παρούσα ως … επίτροπος παραμένει η «βασίλισσα του στυλ» στο φεστιβάλ, σύμφωνα με τα media αλλά και την άποψη αυτής εδώ της στήλης. Μετά το opening η Αμερικανίδα ηθοποιός συνεχίζει να εκπλήσσει με τις επιλογές της. Ξεχωρίσαμε όμως συγκεντρωτικά ποιες εμφανίσεις εντυπωσίασαν περισσότερο ως τώρα.

Oπως θα δέιτε, λευκό- μαύρο- κόκκινο δεσπόζουν ενώ για πρώτη φορά το δέρμα μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι.