«Dai Dai- Ελα Ελα», η Shakira ερμηνεύει το ενθαρρυντικό άσμα του Μουντιάλ

Η FIFA την εμπιστεύτηκε ξανά, μετά το αξεπέραστο ποδοσφαιρικό hit «Waka Waka» του 2010
H 49χρονη Κολομβιανή super star Σακίρα ανέλαβε το τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Μοιάζει ακόμα σαν κοριτσάκι και το λίκνισμά της παραμένει ακλόνητο. Η FIFA την επέλεξε για δεύτερη φορά θεωρώντας πως η φωνή της είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το ποδόσφαιρο. Συμπληρώθηκαν 16 χρόνια μετά την παγκόσμια επιτυχία του «Waka Waka» (This Time for Africa) και επανέρχεται δριμύτερη.
Ερμηνεύει λοιπόν το «Dai Dai» μαζί με τον Νιγηριανό μουσικό Burna Boy. Το αποκάλυψε η ίδια η τραγουδίστρια μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram γράφοντας «Είμαστε έτοιμοι!» και δημοσιεύοντας μικρό teaser του κομματιού. Το τελευταίο, με φόντο το Μαρακανά στο Ρίο, ξεπέρασε ταχύτατα τα 40 εκατομμύρια προβολές!
Η επίσημη κυκλοφορία του τραγουδιού έχει προγραμματιστεί για τις 14 Μαΐου. Το Μουντιάλ 2026 θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό, τις τρεις χώρες που φιλοξενούν από κοινού τη διοργάνωση.
Θυμίζουμε πως τα προηγούμενα χρόνια, τη μουσική ταυτότητα της διοργάνωσης υπέγραψαν καλλιτέχνες όπως οι Pitbull, Jennifer Lopez και Claudia Leitte, Nicky Jam, Will Smith κ.α.
Ωστόσο, το «Waka Waka» εξακολουθεί να θεωρείται ο απόλυτος και αξεπέραστος ύμνος των Μουντιάλ. Κυκλοφόρησε το 2010 και βασίστηκε σε παραδοσιακή μουσική και στίχους από το Καμερούν, κάνοντας πάταγο: το βίντεο ξεπέρασε τις 4,5 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube, ενώ στο Spotify οι ακροάσεις έχουν ήδη περάσει το ένα δισεκατομμύριο. Με αυτά τα δεδομένα, οι προσδοκίες για το «Dai Dai» είναι ιδιαίτερα υψηλές.
Ο τίτλος είναι μια ιταλική έκφραση που σημαίνει «Έλα, έλα». Δίνει το κεντρικό μήνυμα του τραγουδιού, πάνω στην αντοχή, το κουράγιο και τη δύναμη.
