Ριάνα: «Είδωλο» του Dior με την αξιαγάπητη κορούλα της στην αγκαλιά της

Το ακλόνητο φαινόμενο της ποπ, Ριάνα, κάνει και πάλι τη διαφορά ως cover star του περιοδικού W. Προσεγγίζει την αφρόκρεμα της μόδας με την ατρόμητη εκκεντρικότητα που τη διακρίνει, ενώ αποκαλύπτει για πρώτη φορά το πρόσωπο της μόλις 7 μηνών κορούλας της, Rocki Irish.

Πρόκειται για το τρίτο παιδί του ζεύγους Ριάνα και A$AP Rocky, η οποία δείχνει πραγματικά αξιαγάπητη στο φακό του Tim Walker. Μαμά και κόρη είναι ντυμένες από τον απίστευτα επιδραστικό οίκο Dior δια χειρός Jonathan Anderson.

Oμως όλα τα looks της φωτογράφισης δείχνουν πρωτοποριακά πάνω της. Εχουν περάσει πολύ λίγες μέρες από όταν η 38χρονη performer ανακηρύχθηκε η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα που ξεπέρασε τα 200 εκατομμύρια πωλήσεων (Recording Industry Association of America) έστω κι αν έχει αφοσιωθεί στη μητρότητα απέχοντας από τη δισκογραφία σχεδόν μια δεκαετία. Ταυτόχρονα, τα είδη μόδας και ομορφιάς του δικού της label Fenty παραμένουν δημοφιλή στην παγκόσμια αγορά. Oι συνεργασίες της με Puma, Chopard και Louis Vuitton απογείωσαν τον τίτλο της ως fashion icon.

Στο W μιλούν για εκείνη άλλες διάσημες κυρίες της ποπ αλλά φίλοι της καλλιτέχνες καθώς η Ριάνα είναι μόνο μία.