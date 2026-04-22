Ριάνα: «Είδωλο» του Dior με την αξιαγάπητη κορούλα της στην αγκαλιά της

Το περιοδικό W της αφιέρωσε εξώφυλλο και μια πολύ ιδιαίτερη φωτογράφιση
Το ακλόνητο φαινόμενο της ποπ, Ριάνα, κάνει και πάλι τη διαφορά ως cover star του περιοδικού W. Προσεγγίζει την αφρόκρεμα της μόδας με την ατρόμητη εκκεντρικότητα που τη διακρίνει, ενώ αποκαλύπτει για πρώτη φορά το πρόσωπο της μόλις 7 μηνών κορούλας της, Rocki Irish.
Πρόκειται για το τρίτο παιδί του ζεύγους Ριάνα και A$AP Rocky, η οποία δείχνει πραγματικά αξιαγάπητη στο φακό του Tim Walker. Μαμά και κόρη είναι ντυμένες από τον απίστευτα επιδραστικό οίκο Dior δια χειρός Jonathan Anderson.
Oμως όλα τα looks της φωτογράφισης δείχνουν πρωτοποριακά πάνω της. Εχουν περάσει πολύ λίγες μέρες από όταν η 38χρονη performer ανακηρύχθηκε η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα που ξεπέρασε τα 200 εκατομμύρια πωλήσεων (Recording Industry Association of America) έστω κι αν έχει αφοσιωθεί στη μητρότητα απέχοντας από τη δισκογραφία σχεδόν μια δεκαετία. Ταυτόχρονα, τα είδη μόδας και ομορφιάς του δικού της label Fenty παραμένουν δημοφιλή στην παγκόσμια αγορά. Oι συνεργασίες της με Puma, Chopard και Louis Vuitton απογείωσαν τον τίτλο της ως fashion icon.
Με δημιουργία Chanel
Mε σύνολο Prada
Mε Dior couture
Με κομμάτια Yohji Yamamoto, Schiaparelli, καπέλο Dior και μπότες Amina Muaddi
Στο W μιλούν για εκείνη άλλες διάσημες κυρίες της ποπ, καθώς και φίλοι της καλλιτέχνες καθώς η Ριάνα είναι μόνο μία. Στον πρόλογο διαβάζουμε για τα 9 της Grammy αλλά και πως παραμένει από τις πλέον αναγνωρίσιμες και αγαπημένες τραγουδίστριες του πλανήτη.
Ο Jonathan Anderson επισημαίνει «Ξέρει ποια είναι και τι της πηγαίνει. Ξέρει πώς να ερμηνεύσει το δημιουργικό όραμα του σχεδιαστή και να το κάνει δικό της».
