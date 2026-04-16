Το «All of me» ζωντανά στο Ηρώδειο, «έκλεισε» ο Τζον Λέτζεντ στις 30 Ιουνίου

Τεράστιο καλλιτεχνικό όνομα και κάτοχος 13 βραβείων Grammy, ο Τζον Λέτζεντ έρχεται το καλοκαίρι στο Ηρώδειο.

Γεννημένος στο Οχάιο πριν από 47 χρόνια, είναι πασίγνωστος συνθέτης, ερμηνευτής , παραγωγός που σε κάνει να «λιώνεις» με τις ερωτικές του μπαλάντες τύπου «All of me». Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής του 21ου αιώνα και θεωρείται αισθαντικός ανανεωτής της soul και της R&B. Θα δώσει την πρώτη του συναυλία στην Ελλάδα, στις 30 Ιουνίου.

Μάλιστα, θα τον απολαύσουμε την τελευταία μέρα που θα είναι ανοιχτό το μνημείο, καθώς αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι εργασίες αναστήλωσης.