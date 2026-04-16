Το «All of me» ζωντανά στο Ηρώδειο, «έκλεισε» ο Τζον Λέτζεντ στις 30 Ιουνίου

Ενας πραγματικός super star της soul και r&b για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Τεράστιο καλλιτεχνικό όνομα και κάτοχος 13 βραβείων Grammy, ο Τζον Λέτζεντ έρχεται το καλοκαίρι στο Ηρώδειο.
Γεννημένος στο Οχάιο πριν από 47 χρόνια, είναι πασίγνωστος συνθέτης, ερμηνευτής , παραγωγός που σε κάνει να «λιώνεις» με τις ερωτικές του μπαλάντες τύπου «All of me». Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής του 21ου αιώνα και θεωρείται αισθαντικός ανανεωτής της soul και της R&B. Θα δώσει την πρώτη του συναυλία στην Ελλάδα, στις 30 Ιουνίου.
Μάλιστα, θα τον απολαύσουμε την τελευταία μέρα που θα είναι ανοιχτό το μνημείο, καθώς αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι εργασίες αναστήλωσης.
Mε τη σύζυγό του Κρίσι Τάιγκεν έχουν τέσσερα παιδιά και θεωρούνται από τα πιο λαμπερά ζευγάρια της διεθνούς showbiz
Ο Λέτζεντ (John Legend) είναι ο πρώτος Αφροαμερικανός καλλιτέχνης που μπήκε στη λέσχη EGOT, έχοντας κερδίσει και τα τέσσερα κορυφαία βραβεία (Emmy, Grammy, Oscar και Tony)– μετά από τέσσερις πλατινένιους και δύο χρυσούς δίσκους, έξι πλατινένια και πέντε χρυσά singles στα charts των ΗΠΑ, καθώς και δισεκατομμύρια ακροάσεις σε διάφορες πλατφόρμες. Εχει συνεργαστεί με Ariana Grande, Lauryn Hill, Kanye West, André 3000 και Herbie Hancock και χαίρει απίστευτης δημοτικότητας.
Η εμφάνισή του στη χώρα μας εντάσσεται στο πλαίσιο της περιοδείας «An Evening of Songs & Stories», μιας μουσικής αφήγησης όπου κάθε τραγούδι λειτουργεί ως σταθμός ζωής. Legenda στα λατινικά σημαίνει να αφηγείσαι εκείνες τις ιστορίες που πρέπει να ακουστούν δυνατά οπότε μόνος στο πιάνο, απογυμνώνει τις συνθέσεις του από τις ενορχηστρωτικές τους πανοπλίες και τις μετατρέπει σε μια σινεμασκόπ αναδρομή.
Ετοιμαστείτε για τα hits «Love Me Now», «Beauty and the Beast», «Minefields» «Ordinary People» live!
Εισιτήρια:
Ηλεκτρονικά: aefestival.gr και more.com
Εκδοτήρια Πειραιώς 260: Δε-Πα 10:00-18:00
Τηλεφωνο: Δε-Πα 10:00-18:00 +30 2118008181
Κέιτι Χολμς: Τα ανανεωμένα «wavy bob» μαλλιά της έγιναν ταχύτατα είδηση
Στολισμένες, balloon, σε μεγάλη γκάμα σχημάτων: Οι φούστες χρίζονται πρωταγωνίστριες της σαιζόν
Πέδρο Πασκάλ: : Εγραψε «Je t’aime, Matthieu Blazy» ως νέος Chanel ambassador
