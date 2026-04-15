«Ο διάβολος φορούσε Prada 2» κατέλαβε το εμβληματικό Rinascente του Μιλάνου

Πελώριες κόκκινες γόβες έξω για selfies, το γραφείο της Μιράντα στον όροφο του πολυκαταστήματος και όχι μόνο
Κινηματογραφικό landmark αυτές τις μέρες το πολυσύχναστο Rinascente του Μιλάνου.
Εμβληματικός «ναός» της κατανάλωσης δίπλα στο Duomo, το ονομαστό πολυκατάστημα διαφημίζει θεαματικά το φιλμ «Ο διάβολος φορούσε Prada 2». Καταρχήν έχουν τοποθετηθεί δυο πελώρια γλυπτά κόκκινα παπούτσια ύψους 4 μέτρων- σήμα κατατεθέν της ταινίας- στα οποία φωτογραφίζεται όλος ο κόσμος. Οι εικόνες τους κάτω από τις ειδικά φωταγωγημένες εξωτερικές καμάρες έχουν γεμίσει Instagram και TikTok.
Επιπλέον γίνονται αναφορές με αφίσες και γραφιστικά στις εισόδους, τους διαδρόμους, τα ασανσέρ του κτιρίου. Στον πρώτο όροφο, σε διαδραστική λογική, οι επισκέπτες μπορούν να μπουν στο γραφείο της κεντρικής ηρωίδας Μιράντα (που υποδύεται η Μέριλ Στριπ) αλλά και να πάρουν γεύση από το βεστιάριο του περιοδικού Runway και τους χώρους όπου προετοιμάζεται το εξώφυλλο.
Θυμίζουμε πως η πολυαναμενόμενη κομεντί που κάνει πρεμιέρα στο τέλος του μήνα περιλαμβάνει σκηνή από φυσικό show της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.Και η πόλη θεωρείται η μητρόπολη του ιταλικού style.
