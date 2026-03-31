Λάιζα Μινέλι: Τόλμησε μια ωμή και σοκαριστική βιογραφία όπως την ήθελε η ίδια

Η αυτοβιογραφία της έχει τίτλο «Kids, Wait Till You Hear This!» και κυκλοφόρησε αυτό το μήνα από τη Grand Central Publishing. Σύμφωνα με το επίσημο υλικό του εκδότη, βρέθηκε από πολύ νωρίς να κουβαλά το βάρος των μυθικών γονιών της, Τζούντι Γκάρλαντ και Βινσέντε Μινέλι. Το βιβλίο παρουσιάζεται ως η πιο άμεση και ωμή εκδοχή της Λάιζα: δυνατή, αστεία, σέξι, αλλά και βαθιά πληγωμένη.

H 80χρονη πλέον ηθοποιός και τραγουδίστρια αφηγείται η ίδια την πολυτάραχη διαδρομή της με τις δοξασμένες στιγμές αλλά και τις χρόνιες καταχρήσεις και τα τραύματα. Η super star του αξεπέραστου μιούζικαλ «Cabaret» που ξεφάντωνε στο Studio 54 και έκανε 4 γάμους, αποφάσισε να μιλήσει η ίδια για όσα συνέβησαν. Γράφει λοιπόν ανοιχτά για εξαρτήσεις και μεγάλους έρωτες, ακόμα και για την πιο πρόσφατη άβολη στιγμή της στα Όσκαρ με τη Lady Gaga…

Όταν ανακοινώθηκε η κυκλοφορία, είχε ξεκαθαρίσει ότι αποφάσισε να μιλήσει επειδή αισθανόταν πως οι προηγούμενες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές αποτυπώσεις της ζωής της «δεν το πέτυχαν σωστά». Με άλλα λόγια, η αυτοβιογραφία λειτουργεί και ως μια πράξη αποκατάστασης της δημόσιας εικόνας της, σαν απάντηση σε όσα είπαν άλλοι για εκείνη πριν από την ίδια.

Τα media περιγράφουν το βιβλίο ως «το καμπαρέ της ζωής της», σημειώνοντας ότι η Μινέλι επιχειρεί να βάλει τάξη στο χάος οκτώ δεκαετιών και σε ένα βιβλίο 525 σελίδων. Η εικόνα είναι εύστοχη: η Λάιζα δεν υπήρξε ποτέ μία «ήσυχη» διασημότητα. Από την παιδική της ηλικία δίπλα στη μητέρα της, μέχρι τις νύχτες με τον Χάλστον και τη Μπιάνκα Τζάγκερ στο Studio 54, η διαδρομή της ήταν πάντα πιο κοντά στην υπερβολή παρά στην ασφάλεια.

Επιπλέον οι σελίδες περιλαμβάνουν την εξομολόγησή της για τις εξαρτήσεις. Είναι πια 11 χρόνια νηφάλια και θέλει η ιστορία της να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους που παλεύουν με τις ουσίες. Περιγράφει επεισόδια πίεσης, πένθους, άγχους και μιας βαθιάς αίσθησης ότι κουβαλούσε μια οικογενειακή κληρονομιά πόνου. Δεν πρόκειται οπότε απλώς για κουτσομπολιό με ονόματα και σκάνδαλα, αλλά για μια μαρτυρία επιβίωσης.

Δεν διστάζει να σταθεί και στην εμφάνισή της στα Όσκαρ το 2022 με τη Lady Gaga. Η Μινέλι υποστηρίζει ότι είχε συμφωνηθεί να καθίσει σε καρέκλα σκηνοθέτη, αλλά την τελευταία στιγμή πιέστηκε να εμφανιστεί σε αναπηρικό αμαξίδιο, κάτι που, όπως λέει, την έφερε σε δύσκολη θέση και δυσκόλεψε ακόμη και την ανάγνωση του teleprompter. Το επεισόδιο αυτό, που τα δημοσιεύματα επίσης αναδεικνύουν, δείχνουν ότι η αυτοβιογραφία δεν μένει στο μακρινό παρελθόν, αλλά φτάνει μέχρι πολύ πρόσφατες στιγμές δημόσιας έκθεσης.

Τέλος, ανήκοντας στο στο κλειστό κλαμπ των λεγόμενων EGOT winners- έχοντας κατακτήσει Emmy, Grammy, Oscar και Tony- εκπροσωπεί την ίδια την αμερικανική βιομηχανία του θεάματος: πώς γεννά είδωλα, πώς τα καταναλώνει και πώς συχνά τα αφήνει να πληρώνουν μόνα τους το κόστος της μυθολογίας τους. Στα 80 της, έχει κερδίσει το σημαντικότερο, το δικαίωμα να πει «ναι, συνέβησαν όλα αυτά και επέζησα».Οπως σημειώνει το περιοδικό People έγινε επαγγελματίας από teenager και σήμερα ανοίγει την καρδιά της, το μυαλό και τις αναμνήσεις της για να μοιραστεί μυστικά που δεν ξέραμε.

