Αφιέρωμα: Φλας στην πολύτιμη ιματιοθήκη του Λυκείου Ελληνίδων Πατρών, «έλαμψε» την 25η Μαρτίου!

Η κάμερα αποτύπωσε την προετοιμασία και στιγμιότυπα της παρέλασης, τι αναφέρει η πρόεδρος Εύη Σπηλιωτοπούλου
Θαυμάσαμε και καμαρώσαμε ανήμερα της εθνικής γιορτής την παρουσία του Λυκείου Ελληνίδων Παράρτημα Πατρών. Η καθιερωμένη παρέλαση αποτέλεσε την αφορμή της ανάδειξης της πολύτιμης ιματιοθήκης του με τη μοναδική γκάμα αυθεντικών, παραδοσιακών φορεσιών. Τα μέλη του λυκείου πρόβαλαν ένα βεστιάριο που υμνεί την ιστορική κληρονομιά της χώρας μας. Δεν πρόκειται απλά για έναν χώρο φύλαξης στολών, αλλά για ζωντανή κιβωτό μνήμης.
Από το 1976 υφαίνεται προσεκτικά το νήμα της συλλογής, συγκεντρώνοντας κομμάτια από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Κάθε φορεσιά κρύβει μέσα της τον παλμό μιας άλλης εποχής, την τέχνη των χεριών που κέντησαν, τα χρώματα της γης που την γέννησε.
Πολλά από τα πολύτιμα αυτά ενδύματα έφτασαν ως δωρεές, ως πράξεις εμπιστοσύνης και αγάπης προς την παράδοση και το Λύκειο.
Όπως μάθαμε στο thebest.gr συχνά τα κομμάτια της συλλογής ζητούνται για αντιγραφή ή για να ταξιδέψουν σε εκθέσεις, ως γέφυρα ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα.
Σας έχουμε λοιπόν αντιπροσωπευτικές εικόνες από την προχθεσινή προετοιμασία και εμφάνιση των μελών με έμφαση στις λεπτομέρειες των αμφιέσεών τους σε διάφορα στυλ και επιρροές από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας.
Φορεσιά τύπου Αμαλίας
Φορεσιές από τα Ανώγεια Κρήτης
Μέλη της νεανικής χορευτικής ομάδας
Χαρακτηριστικό κόσμημα από τη φορεσιά της Αταλάντης Φθιώτιδας
Σιγκούνι Σαρακατσάνας
Η Βασιλική Συντρύκου, χορεύτρια της νεανικής ομάδας με φορεσιά τύπου Αμαλίας με το χαρακτηριστικό φέσι
Η νυν πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Πατρών Εύη Σπηλιωτοπούλου μας μίλησε σχετικά:
«Στο Λύκειο των Ελληνίδων Παράρτημα Πατρών είμαστε πολύ υπερήφανοι για την πλούσια Ιματιοθήκη μας. Στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου έχουμε ακόμα μια ευκαιρία να την μοιραστούμε με τους συμπολίτες μας.
Εγώ ξεκίνησα να συμμετέχω στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου με το Λύκειο των Ελληνίδων από μικρό κορίτσι, μετά ως χορεύτρια, ως τακτικό μέλος, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου... Παρακολουθώντας την παρέλαση για πρώτη φορά από τη θέση της προέδρου, μια σκέψη είχα στο μυαλό μου.
Το Λύκειο των Ελληνίδων είναι ένας «κόσμος» που όταν δεθείς μαζί του μπορείς να τον υπηρετείς σε όλη σου τη ζωή από διάφορες θέσεις. Όπως τα χρώματα, τα κεντήματα και τα στολίδια των φορεσιών δημιουργούν ένα πολύχρωμο μωσαϊκό, έτσι και ο κόσμος του Λυκείου των Ελληνίδων σε γεμίζει με ποικιλία εικόνων, εμπειριών και συναισθημάτων σε όποια φάση ζωής και αν είσαι. Δε σταματά να σε πλουτίζει. Εσένα και όλη την ομάδα μέλος της οποίας γίνεσαι για μια ζωή.
Ευχαριστώ θερμά την Έφορο και τη συνέφορο Ιματιοθήκης Χαρά Κωνσταντινοπούλου και Ελένη Χουλιάρα καθώς και την Α’ αντιπρόεδρο κυρία Κατερίνα Διαμαντοπούλου για την πολύτιμη προσφορά τους στην παρουσία του Λυκείου μας στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου».
Από αριστερά διακρίνονται οι Χρυσούλα Παπανδρέου, Αθηνά Γκρίζη, Έφη Λιάγγου, Πόλα Σταυροπούλου, Κατερίνα Πήττα, Αγγελική Μητρέλη, Διονυσία Μιχαλακοπούλου
Η Χρυσηίδα Κοκκώση, με φορεσιά Βόρειας Κέρκυρας και το μοναδικό «ανθισμένο» κεφαλόδεσμο
Αναμνηστική πόζα πριν την παρέλαση
Χάρηκε δεόντως τη φωτογράφιση το φυτώριο του ΛτΕ
Η πρόεδρος Εύη Σπηλιωτοπούλου, ο Πέτρος Χρυσανθόπουλος, η έφορος Εορτών και Εκδηλώσεων Αρχοντούλα Κουτσολιάκου και ο χοροδιδάσκαλος Βασίλης Σταμόπουλος
Η ομάδα των κρουστών με τον κ. Σέργιο Βούλγαρη
Η πρόεδρος Εύη Σπηλιωτοπούλου και ο χοροδιδάσκαλος Βασίλης Σταμόπουλος με παρέα χορευτών
ΣΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
Η σημαιοφόρος Κρυσταλλένια Γιαννακοπούλου με φορεσιά από τη Σκόπελο
Τα παιδιά του Λυκείου μπροστά στους επισήμους
Με βράκα Αιγαίου διακρίνονται από δεξιά οι Γιώργος Κριατσιώτης, Κώστας Παυλίδης, Γιώργος Καφούσης και Ίωνας Καλημέρης
Οι δασκάλοι των παιδικών τμημάτων, Άγγελος Σέντας με φορεσιά από την Κέρκυρα και Κατερίνα Μπατάλη με φορεσιά από τον Έμπωνα Ρόδου
*Λύκειον των Ελληνίδων-Παράρτημα Πατρών/Σατωβριάνδου 32, 1ος όροφος τηλ 2610220531
www.lepatras.gr
