Αφιέρωμα: Φλας στην πολύτιμη ιματιοθήκη του Λυκείου Ελληνίδων Πατρών, «έλαμψε» την 25η Μαρτίου!

Θαυμάσαμε και καμαρώσαμε ανήμερα της εθνικής γιορτής την παρουσία του Λυκείου Ελληνίδων Παράρτημα Πατρών. Η καθιερωμένη παρέλαση αποτέλεσε την αφορμή της ανάδειξης της πολύτιμης ιματιοθήκης του με τη μοναδική γκάμα αυθεντικών, παραδοσιακών φορεσιών. Τα μέλη του λυκείου πρόβαλαν ένα βεστιάριο που υμνεί την ιστορική κληρονομιά της χώρας μας. Δεν πρόκειται απλά για έναν χώρο φύλαξης στολών, αλλά για ζωντανή κιβωτό μνήμης.

Από το 1976 υφαίνεται προσεκτικά το νήμα της συλλογής, συγκεντρώνοντας κομμάτια από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Κάθε φορεσιά κρύβει μέσα της τον παλμό μιας άλλης εποχής, την τέχνη των χεριών που κέντησαν, τα χρώματα της γης που την γέννησε.

Πολλά από τα πολύτιμα αυτά ενδύματα έφτασαν ως δωρεές, ως πράξεις εμπιστοσύνης και αγάπης προς την παράδοση και το Λύκειο.

Όπως μάθαμε στο thebest.gr συχνά τα κομμάτια της συλλογής ζητούνται για αντιγραφή ή για να ταξιδέψουν σε εκθέσεις, ως γέφυρα ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα.

Σας έχουμε λοιπόν αντιπροσωπευτικές εικόνες από την προχθεσινή προετοιμασία και εμφάνιση των μελών με έμφαση στις λεπτομέρειες των αμφιέσεών τους σε διάφορα στυλ και επιρροές από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας.