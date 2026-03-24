Το masterclass του Γιώργου Λάνθιμου στη Στέγη Ωνάση για σπουδαστές και ευρύτερο κοινό

Ο διεθνούς κύρους σκηνοθέτης θα αναφερθεί σε όλο το φάσμα της δημιουργικής διαδικασίας ταινιών
Με αφορμή την πρώτη φωτογραφική του έκθεση στην Ελλάδα, ο διάσημος σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος δίνει το πρώτο του masterclass στη Στέγη Ωνάση. Προμηνύεται μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, μέσα από όλο το φάσμα της δημιουργικής διαδικασίας, με ελεύθερη είσοδο για σπουδαστές σε σχολές κινηματογράφου, φωτογραφίας και συναφή πεδίων. Για το ευρύτερο κοινό διατίθενται εισιτήρια.
Ραντεβού το Σάββατο 28 Μαρτίου, στις 4 το απόγευμα.
Με φιλμογραφία που έχει επηρεάσει καθοριστικά το σύγχρονο σινεμά, ο διεθνούς κύρους δημιουργός των ταινιών «Κυνόδοντας», «Αστακός», «Η Ευνοούμενη», «Poor Things», «Βουγονία», θα μοιραστεί τις διαδικασίες, τις αμφιβολίες και τις αποφάσεις που έχουν διαμορφώσει το ιδιοσυγκρασιακό κινηματογραφικό του βλέμμα. Θα αναφερθεί στην αρχική σύλληψη μιας ιδέας ως την ανάπτυξη του σεναρίου και τη μεταγραφή του σε οπτική αφήγηση.
Η τέχνη της φωτογραφίας συνιστά αναπόσπαστο μέρος της εκδήλωσης, καθώς το masterclass πραγματοποιείται με αφορμή την πρώτη έκθεση του Γιώργου Λάνθιμου στην Ελλάδα, στον χώρο -1 της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, την οποία οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να επισκεφθούν με ελεύθερη είσοδο. Μια πρακτική που ξεκίνησε αρχικά μέσα στα κινηματογραφικά σετ, με εικόνες που λειτουργούν ως «μικρά θραύσματα αφήγησης», όπως τις περιγράφει ο επιμελητής της έκθεσης, Michael Mack, σταδιακά αναπτύχθηκε σε μια αυτόνομη, στοχαστική και διακριτή προσωπική γλώσσα.
*Το πρώτο μέρος της συζήτησης θα συντονίσει o Λουκάς Κατσίκας, καλλιτεχνικός διευθυντής του κινηματογραφικού φεστιβάλ «Νύχτες Πρεμιέρας».
* Η προκράτηση θέσης είναι απαραίτητη, λόγω περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων εισιτηρίων. Δηλώστε συμμετοχή στη Στέγη Ωνάση
