Το masterclass του Γιώργου Λάνθιμου στη Στέγη Ωνάση για σπουδαστές και ευρύτερο κοινό

Με αφορμή την πρώτη φωτογραφική του έκθεση στην Ελλάδα, ο διάσημος σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος δίνει το πρώτο του masterclass στη Στέγη Ωνάση. Προμηνύεται μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, μέσα από όλο το φάσμα της δημιουργικής διαδικασίας, με ελεύθερη είσοδο για σπουδαστές σε σχολές κινηματογράφου, φωτογραφίας και συναφή πεδίων. Για το ευρύτερο κοινό διατίθενται εισιτήρια.

Ραντεβού το Σάββατο 28 Μαρτίου, στις 4 το απόγευμα.

Με φιλμογραφία που έχει επηρεάσει καθοριστικά το σύγχρονο σινεμά, ο διεθνούς κύρους δημιουργός των ταινιών «Κυνόδοντας», «Αστακός», «Η Ευνοούμενη», «Poor Things», «Βουγονία», θα μοιραστεί τις διαδικασίες, τις αμφιβολίες και τις αποφάσεις που έχουν διαμορφώσει το ιδιοσυγκρασιακό κινηματογραφικό του βλέμμα. Θα αναφερθεί στην αρχική σύλληψη μιας ιδέας ως την ανάπτυξη του σεναρίου και τη μεταγραφή του σε οπτική αφήγηση.