Απογοητευτικές κριτικές για το ψυχογραφικό «Couture» με την super star Αντζελίνα Τζολί

Μιλάμε για γεγονότα επιβίωσης και υπαρξιακής αναζήτησης μέσα από την γυναικεία ψυχοσύνθεση: 1)της Αμερικανίδας σκηνοθέτιδας Μαξίν που αντιμετωπίζει τον καρκίνο, 2)της ανερχόμενης στο χώρο του μόντελινγκ Άντα από το Νότιο Σουδάν και 3) της μακιγιέζ Ανζέλ, που φιλοδοξεί να γίνει συγγραφέας.

Δεν έχει ενθουσιάσει τους κριτικούς του σινεμά το δραματικό, ψυχογραφικό φιλμ «Couture» με την Αντζελίνα Τζολί. Η βαθμολογία κινείται ανάμεσα σε 1-2 αστέρια και οι χαρακτηρισμοί «άνοστο», «άνευρο», «flat», «διεκπεραιωτικό» έχουν παγιωθεί σε διεθνή και εγχώρια δημοσιεύματα. Παρά το ελκυστικό σκηνικό, δηλαδή το λουσάτο Παρίσι της Εβδομάδας Μόδας, η διασταύρωση των 3 γυναικείων ιστοριών «δεν δουλεύει».

To «Couture» βασίζει την προώθησή του από την επίσημη διανομή στις ηρωίδες του, οι οποίες προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο της μοίρας τους.

Η ιδέα των πιο σοβαρών αγωνιών κόντρα στη λάμψη και τα χειροκροτήματα ενδέχεται να εξελιχθεί ερεθιστικά, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν λειτουργεί κατά τους ειδικούς. Παρά την ηχηρή προβολή της ταινίας από την super star Αντζελίνα Τζολί, λόγω της πραγματικής της περιπέτειας (έκανε μαστεκτομή για να προλάβει τον καρκίνο) τα κοινωνικά μηνύματα θεωρήθηκαν παρωχημένα εκφραστικά. Ο Γάλλος γόης Λουί Γκαρέλ υποδύεται πάντως τον εραστή της Αντζελίνα.

Μόνο στο Deadline διαβάσαμε επαινετική αναφορά περί «σπουδής στην ευαλωτότητα και την κορυφαία performance ever από την 50χρονη Αμερικανίδα ηθοποιό»... O Guardian αποκάλεσε τη συμμετοχή της «wrong fit» δηλαδή πως δεν ταιριάζει καθόλου στο έργο και το Variety μιλάει για μια γενική αίσθηση ουδετερότητας ενώ δεν βλέπεις ντοκιμαντέρ.