Μεσολόγγι: Μιμή Ντενίση και «Λουξ» συνυπέγραψαν την συγκινητική παράσταση για την Εξοδο

Επί σκηνής Πρωτοψάλτη, Τσιμιτσέλης αλλά και κάτοικοι της Ιερής Πόλης με φορεσιές εποχής
Με μεγάλο χορηγό την Πατρινή εταιρεία αναψυκτικών Λουξ, παρουσίασε η Μιμή Ντενίση το αξιομνημόνευτο μουσικοθεατρικό της θέαμα για την Εξοδο του Μεσολογγίου. Στον εμβληματικό «Κήπο των Ηρώων» της Ιερή Πόλης, έγινε η πρώτη παρουσίαση του ορατορίου του Ανδρέα Κατσιγιάννη «Έξοδος – Ο Δρόμος προς την Αθανασία» με τις καθηλωτικές ερμηνείες των Άλκηστις Πρωτοψάλτη και Γιάννη Διονυσίου. Ο ηθοποιός Γιάννης Τσιμιτσέλης, που κατάγεται από το Μεσολόγγι και έχει ζήσει στην Πάτρα, ανέλαβε ρόλο αφηγητή.
Η Μιμή Ντενίση με μοναδική μαεστρία δημιούργησε αυτή την ξεχωριστή παράσταση, που ξεδιπλώθηκε σαν κινηματογραφική ταινία. Τα τελευταία χρόνια έχει ειδικευτεί σε ιστορικά, πατριωτικά θέματα που αφυπνίζουν και συγκινούν. Νέα αφορμή βέβαια η συμπλήρωση 200 ετών από την ιστορική Έξοδο του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση έγινε υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με την ευλογία του Μητροπολίτη κ.κ. Δαμασκηνού.
Ιδιαίτερη βαρύτητα και συγκινησιακή δύναμη προσέδωσε η συμμετοχή κατοίκων της πόλης, μικρών και μεγάλων, οι οποίοι, φορώντας αυθεντικές ενδυμασίες εποχής, συνέβαλαν ουσιαστικά στη γεφύρωση του παρελθόντος με το παρόν, ενισχύοντας τον βιωματικό χαρακτήρα της παράστασης και μεταφέροντας με αυθεντικότητα το πνεύμα της εποχής.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ, ΜΙΜΗ ΝΤΕΝΙΣΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
ΜΙΜΗ ΝΤΕΝΙΣΗ
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ
ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ, ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Το πολυπληθές κοινό κατέκλυσε από νωρίς τον χώρο και καταχειροκρότησε το αποτέλεσμα.
Τα τραγούδια του Ανδρέα Κατσιγιάννη βασίστηκαν σε ποίηση της Λίνας Δημοπούλου. Εμφανίστηκε η Χορωδία του Δήμου Μεσολογγίου υπό τη διεύθυνση του Σπύρου Χολέβα. Συνέβαλαν επίσης μέλη της θεατρικής ομάδας του Ιδρύματος Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως «Άγιος Ευγένιος ο Αιτωλός» και του Ιστορικού Συλλόγου Μεσολογγίου.
Όπως θα δείτε στα στιγμιότυπα, ήταν εκεί η πρόεδρος του ΕΟΤ Αντζελα Γκερέκου, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, του Σκάι και γενικότερα των media.
ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ, ΜΙΜΗ ΝΤΕΝΙΣΗ, ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΝΤΕΝΙΣΗ
Η ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΚΑΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΝΤΕΝΙΣΗ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΒΛΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ, ΤΟΝΙΑ ΔΡΑΓΟΥΝΗ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΑΙΡΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΒΕΛΑ, ΡΙΤΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΝΤΕΝΙΣΗ, ΖΩΗ ΜΠΕΛΟΥΚΑ
ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
ΓΩΓΩ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ, ΜΑΙΡΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΑ ΚΟΛΛΙΑ, ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ
