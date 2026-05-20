Μεσολόγγι: Μιμή Ντενίση και «Λουξ» συνυπέγραψαν την συγκινητική παράσταση για την Εξοδο

Με μεγάλο χορηγό την Πατρινή εταιρεία αναψυκτικών Λουξ, παρουσίασε η Μιμή Ντενίση το αξιομνημόνευτο μουσικοθεατρικό της θέαμα για την Εξοδο του Μεσολογγίου. Στον εμβληματικό «Κήπο των Ηρώων» της Ιερή Πόλης, έγινε η πρώτη παρουσίαση του ορατορίου του Ανδρέα Κατσιγιάννη «Έξοδος – Ο Δρόμος προς την Αθανασία» με τις καθηλωτικές ερμηνείες των Άλκηστις Πρωτοψάλτη και Γιάννη Διονυσίου. Ο ηθοποιός Γιάννης Τσιμιτσέλης, που κατάγεται από το Μεσολόγγι και έχει ζήσει στην Πάτρα, ανέλαβε ρόλο αφηγητή.

Η Μιμή Ντενίση με μοναδική μαεστρία δημιούργησε αυτή την ξεχωριστή παράσταση, που ξεδιπλώθηκε σαν κινηματογραφική ταινία. Τα τελευταία χρόνια έχει ειδικευτεί σε ιστορικά, πατριωτικά θέματα που αφυπνίζουν και συγκινούν. Νέα αφορμή βέβαια η συμπλήρωση 200 ετών από την ιστορική Έξοδο του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση έγινε υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με την ευλογία του Μητροπολίτη κ.κ. Δαμασκηνού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα και συγκινησιακή δύναμη προσέδωσε η συμμετοχή κατοίκων της πόλης, μικρών και μεγάλων, οι οποίοι, φορώντας αυθεντικές ενδυμασίες εποχής, συνέβαλαν ουσιαστικά στη γεφύρωση του παρελθόντος με το παρόν, ενισχύοντας τον βιωματικό χαρακτήρα της παράστασης και μεταφέροντας με αυθεντικότητα το πνεύμα της εποχής.