Πήγαμε Μεσολόγγι, η Ιερή Πόλη μετράει ήδη 15.000 επισκέπτες για τον πίνακα του Ντελακρουά

Μιλήσαμε στο Ξενοκράτειο Μουσείο με την Πατρινή αρχαιολόγο Φραγκούλα Γεώρμα, είδαμε και την έκθεση Φιλελλήνων στο Τρικούπειο!

Αξίζει τον κόπο να «αποδράσουμε» στο Μεσολόγγι αυτές τις μέρες. Φτάνεις πανεύκολα σε ένα 40λεπτο (διανύοντας τη Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου και την αρχή της Ιονίας οδού) και απολαμβάνεις μέσα σε δυο- τρεις ώρες πραγματικούς θησαυρούς ιστορικής μνήμης. Με χαρά συναντήσαμε στην είσοδο του Ξενοκράτειου Μουσείου την Πατρινή αρχαιολόγο Φραγκούλα Γεώρμα -υπηρετεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος με έδρα το Μεσολόγγι αλλά συμβάλλει και στην υποδοχή του κόσμου καθώς ο διάσημος πίνακας «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» του Ευγένιου Ντελακρουά επιτυγχάνει εντυπωσιακή απήχηση. Το περασμένο Σάββατο διαπιστώσαμε συνωστισμό με κόσμο από πολλά μέρη της Ελλάδας. Αν και το διόροφο κτίριο εστιάζει ολοκληρωτικά σε αρχαιολογικά ευρήματα από την ευρύτερη περιοχή της Αιτωλικής γης, το συγκεκριμένο iconic έργο ζωγραφικής, το έχει αναβαθμίσει σε αδιαμφισβήτητο art προορισμό. Όπως μάθαμε από την κ. Γεώρμα, μέσα σε έναν μόλις μήνα 15.000 άτομα έσπευσαν να θαυμάσουν το συγκινητικό αριστούργημα του Ντελακρουά, το οποίο «δανειστήκαμε» από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντό. Εχει τοποθετηθεί τιμητικά στο πλατύσκαλο της κεντρικής σκάλας ώστε ο κόσμος να το φωτογραφίζει και να ποζάρει δίπλα του από όλες τις κατευθύνσεις. Ο εν λόγω πίνακας δεν παραχωρείται εύκολα, μάλιστα στο παρελθόν αποτέλεσε αξιοθέατο και στο περίφημο Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης. Οι Μεσολογγίτες το αισθάνονται σαν δικό τους, όπως μας εξήγησε η ειδικός.

Το Ξενοκράτειο Μουσείο του Μεσολογγίου Ο πίνακας του Ντελακρουά μαγνητίζει τα πλήθη Δεν αντισταθήκαμε στο αναμνηστικό στιγμιότυπο

Ο Ευγένιος Ντελακρουά, κορυφαίος εκπρόσωπος του κλασικού ρομαντισμού στην παγκόσμια ζωγραφική, με άφθαστη χρωματική μαεστρία, εμπνεόταν από τη χώρα μας σε όλη την καλλιτεχνική του πορεία. Το Μεσολόγγι τον απασχόλησε στα 29 του χρόνια, αφού είχε ήδη φιλοτεχνήσει το καθηλωτικό, φιλελληνικό έργο «Οι σφαγές της Χίου» που σήμερα βρίσκεται στο Λούβρο. «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» (ολοκληρώθηκε μεταξύ 1826-1827) εμφανίζει αλληγορικά την Ελλάδα ως υπερήφανη γυναίκα που βαδίζει με τα χέρια ανοιχτά στις αιματοβαμμένες πέτρες. Γύρω της βλέπουμε πτώματα αγωνιστών. Ο μπλε παραδοσιακός μανδύας της παραπέμπει στην αγιοσύνη της Παναγίας και την ελληνική θάλασσα. Απεικονίζεται στητή και αχέρωγη μέσα στο σκοτάδι, αφήνοντας πίσω της μια φιγούρα Οθωμανού. Είναι η ελληνική ψυχή που επιμένει να διεκδικεί την ελευθερία. Το έργο αποκαλύφθηκε στο τότε Σαλόνι των Παρισίων αφυπνίζοντας το διεθνές κοινό για τα δεινά των Ελλήνων και στοχεύοντας στη συγκέντρωση χρημάτων για την Επανάσταση. Ο καλλιτέχνης ήταν άλλωστε και θαυμαστής του λόρδου Βύρωνα, ο οποίος πέθανε πολεμώντας στην ίδια μαρτυρική πόλη.

Η αντιδήμαρχος Πατρέων Βίβιαν Σαμούρη ήταν εκεί όπως και η συμπολίτισσά μας, αρμόδια αρχαιολόγος Φραγκούλα Γεώρμα Εκεί το περασμένο Σάββατο και ο δημοτικός σύμβουλος Πέτρος Ψωμάς με συγγενείς και φίλους Σε δυο ορόφους εξαπλώνται τα αρχαιολογικά ευρήματα

Σκεφτείτε επίσης πως μετέπειτα, βασισμένος στην ίδια ιδέα, το 1831, ο Ντελακρουά ύμνησε και τη δική του τη χώρα, τη Γαλλία. Ο διάσημος πίνακας «Η Ελευθερία οδηγεί το Λαό» αναφέρεται στη γαλλική ελευθερία και καθιερώνει τη γυμνόστηθη μορφή- εθνικό σύμβολο γενναιότητας και ανεξαρτησίας, της Marianne. ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΤΕ ΑΚΟΜΑ Σας συστήνουμε -μετά από ολιγόλεπτο περπάτημα- να πάτε μετά το Ξενοκράτειο και στον ανανεωμένο και πάντα καταπράσινο Κήπο των Ηρώων. Εχει πια αποκατασταθεί πλήρως, μετά από εργασίες στα τείχη του, στα 72 ταφικά μνημεία και τα 11 κανόνια του. Δείτε τις προτομές των μεγάλων μορφών τις Επανάστασης ανάμεσα σε σημαίες και κλαίουσες ιτιές και χαλαρώστε στα παγκάκια. Παραδίπλα μόλις εγκαινιάστηκε και το Τρικούπειο Κέντρο που θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις. Αυτές τις μέρες στεγάζει τον πολυσυζητημένο εμβληματικό πίνακα του Θεόδωρου Βρυζάκη. Αναφερόμαστε σε έναν κατεξοχήν δημιουργό ιστορικών σκηνών που έχει αποτυπώσει ιδεαλιστικά την ηρωική έξοδο των κατοίκων του Μεσολογγίου, τη νύχτα της 10ης Απριλίου 1826. Αναπτύσσεται κατακόρυφα, χωρισμένος στην επίγεια και ουράνια ζωή, με κυρίαρχους τόνους χρυσό, καφέ, μαύρο, κόκκινο. Είναι τοποθετημένος σε γυάλινη θήκη ως επίσημη παραχώρηση της Εθνικής Πινακοθήκης, με το σχετικό σημείωμα στο πλάι. Με γενικό τίτλο έκθεσης «Το Μεσολόγγι Τιμά τις Χώρες των Φιλελλήνων» το παραπάνω έργο συστεγάζεται και με άλλους πίνακες, σχέδια αλλά και διακοσμητικά και χρηστικά αντικείμενα, έγγραφα κλπ από διάφορες συλλογές. Η περιήγηση σε όλα τα παραπάνω συγκλίνει στην άποψη πως το Μεσολόγγι δεν υπήρξε απλώς πεδίο πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά τόπος, όπου η ανθρώπινη δοκιμασία εξελίχθηκε σε ηθικό μεγαλείο, όπως υπογράμμισε στην πρόσφατη επίσκεψή της η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Τέλος, πριν την αναχώρηση μπορείτε να μπείτε στον μητροπολιτικό ναό με το πανέμορφο θολωτό εσωτερικό, να φάτε στις φημισμένες ψαροταβέρνες του πεζόδρομου Ραζηκότσικα, να ψωνίσετε αυγοτάραχο και τοπικά ηδύποτα (όπως κάναμε και εμείς). Εκτός κέντρου, το μοναδικό φυσικό τοπίο της λιμνοθάλασσας παραμένει μαγικό ούτως ή άλλως.