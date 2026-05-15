Adidas: Bad Bunny και Σαλαμέ σμίγουν με Μέσι, Μπέλινχαμ, Γιαμάλ κ.α.

Ηχηρή και γεμάτη super stars η καμπάνια του αθλητικού κολοσσού Adidas εν όψει του Μουντιάλ. Με τίτλο «Backyard Legends» είναι ένα φιλμάκι που αναφέρεται στην παράδοση του ποδοσφαίρου της γειτονιάς συνδυάζοντας τα μεγάλα ονόματα παικτών με το νοσταλγικό κλίμα.

Με πρωταγωνιστή και συντονιστή της ιστορίας τον διάσημο ηθοποιό Τιμοτέ Σαλαμέ συναντάμε στην οθόνη τους Lionel Messi, Jude Bellingham, Lamine Yamal, Trinity Rodman αλλά και τον Πορτορικανό τραγουδοποιό και performer Bad Bunny. To σποτάκι αναδεικνύει τη χαρά του ελεύθερου παιχνιδιού, κάνοντας αναφορές και στους θρυλικούς Zidane, Beckham και Del Piero, οπότε παντρεύει το παρελθόν με το παρόν.

Ο Σαλαμέ έχει στόχο να φτιάξει... ομάδα ταλέντων οπότε οδηγεί ένα αυτοκίνητο ώσπου να ενώσει τα πρόσωπα.

Το δημοφιλέστατο βίντεο κυκλοφόρησε τώρα καθώς όσο περνάει ο Μάιος πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026. Εν όψει μίας από τις μεγαλύτερες γιορτές της μπάλας, οι αθλητικές εταιρείες κυκλοφορούν καμπάνιες και σειρές ρούχων που σκοπό έχουν να βάλουν τους οπαδούς το αθλήματος όλο και πιο πολύ στο κλίμα.