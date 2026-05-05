Bud Bunny και Χάιντι Κλουμ, Met Gala: Mεταμορφώθηκαν από κορυφαίο make up artist

Εχουμε Καρναβάλι; Διχασμένες οι απόψεις για τις πολύκροτες εμφανίσεις των Bud Bunnie και Χάιντι Κλουμ στο φαντασμαγορικό Met Gala της Νέας Υόρκης.

Ο Πορτορικανός τραγουδοποιός και η Γερμανίδα μοντέλο και παρουσιάστρια επέλεξαν να μην συντηρήσουν το glamour του event αλλά να πλησιάσουν διαφορετικά το θέμα. Και οι δυο πάντως ανάδειξαν την τέχνη του μακιγιάζ μέσα από το ταλέντο του διάσημου make up artist Mike Marino. Ο συγκεκριμένος δημιουργός, έχει διεκδικήσει 3 Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερο Μακιγιάζ και Χτένισμα για τις ταινίες «Coming 2 America», «The Batman» και «A Different Man».

Στην περίπτωση του Bud Bunnie χρησιμοποίησε εξειδικευμένα υλικά και προσθετικά για να τον κάνει να μοιάζει με 80χρονο. Λεκέδες και ρυτίδες στην επιδερμίδα προσώπου και χεριών, αλλά και λευκά μαλλιά τον γέρασαν 30 ολόκληρα χρόνια. Κοστούμι Zara, καδένα και κοσμήματα Cartier αλλά και μπαστούνι ολοκλήρωσαν το πολυσυζητημένο look. Όπως σχολιάστηκε ο καλλιτέχνης περπάτησε στα σκαλιά με σοβαρότητα και όχι με χιούμορ. Αυτή τη φορά έθιξε το στοιχείο του χρόνου και της φθοράς με την υπαρξιακή έννοια. Ετσι, η τέχνη παρουσιάστηκε ως στυλιστικό concept μεταμόρφωσης αλλά και ως performance. Επιπλέον, η όλη εικόνα εντασσόταν στην ενότητα της έκθεσης του Met, «The Aging Body» καθώς και στο έργο του Charles James «Bustle» του 1947.