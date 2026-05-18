Access Fashion: Γιορτάζει 25ετία στο iconic νεοκλασικό Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου

Την ερχόμενη Παρασκευή 22 Μαίου στις 6 μ.μ. το καθιερωμένο ελληνικό brand Access Fashion θα γιορτάσει τα 25 του χρόνια στο ομώνυμο κατάστημά του στην καρδιά της Πάτρας. Παρουσία της ιδρύτριας Κατερίνας Κίτσου και του business leader Κωνσταντίνου Ζαχαριάδη, έχει προγραμματιστεί μια ξεχωριστή βραδιά στο εμβληματικό, γωνιακό νεοκλασικό της Οικίας Τζίνη.

Οι επισκέπτες θα απολαύσουν live DJ set, signature cocktail και drinks, καθώς και shopping privileges μέσα σε επετειακή fashion ατμόσφαιρα.

Η αισθητική ταυτότητα της ACCESS Fashion συνδυάζει μοντέρνο ύφος, θηλυκότητα, ποιότητα και κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Μέσα από τις συλλογές της, προτείνει μια σύγχρονη προσέγγιση στο γυναικείο ντύσιμο, δίνοντας έμφαση στη λεπτομέρεια, το fitting και τη διαχρονική κομψότητα.