Access Fashion: Γιορτάζει 25ετία στο iconic νεοκλασικό Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου

Το celebration event αναμένεται Παρασκευή 22/5 παρουσία της ιδρύτριας του label, Κατερίνας Κίτσου
Την ερχόμενη Παρασκευή 22 Μαίου στις 6 μ.μ. το καθιερωμένο ελληνικό brand Access Fashion θα γιορτάσει τα 25 του χρόνια στο ομώνυμο κατάστημά του στην καρδιά της Πάτρας. Παρουσία της ιδρύτριας Κατερίνας Κίτσου και του business leader Κωνσταντίνου Ζαχαριάδη, έχει προγραμματιστεί μια ξεχωριστή βραδιά στο εμβληματικό, γωνιακό νεοκλασικό της Οικίας Τζίνη.
Οι επισκέπτες θα απολαύσουν live DJ set, signature cocktail και drinks, καθώς και shopping privileges μέσα σε επετειακή fashion ατμόσφαιρα.
Η αισθητική ταυτότητα της ACCESS Fashion συνδυάζει μοντέρνο ύφος, θηλυκότητα, ποιότητα και κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Μέσα από τις συλλογές της, προτείνει μια σύγχρονη προσέγγιση στο γυναικείο ντύσιμο, δίνοντας έμφαση στη λεπτομέρεια, το fitting και τη διαχρονική κομψότητα.
Η ιδρύτρια Κατερίνα Κίτσου θα υποδεχθεί το κοινό
Η Κατερίνα Κίτσου με τον business leader Κωνσταντίνο Ζαχαριάδη
Το δημιουργικό όραμα της Κατερίνας Κίτσου, ορίζεται από τη γυναικεία ενδυνάμωση, την αυτοπεποίθηση και τη φινέτσα. Την επιχειρηματική δυναμική του brand εκφράζει ο Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης, με έμφαση στη διεθνή ανάπτυξη και στη βιωσιμότητα.
Με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη και μετά από διαδρομή δυόμισι δεκαετιών, η εταιρεία διευρύνει διαρκώς το αποτύπωμά της εκτός συνόρων, με ηγετική παρουσία σε 50 χώρες. Η ελληνική τεχνοτροπία, το σύγχρονο style και η καινοτομία των ειδών Access Fashion ακτινοβολούν σε επιλεγμένες boutiques ανά τον κόσμο.
Η πολυαναμενόμενη γιορτή στην Πάτρα, εκεί που διασταυρώνονται οι πολυσύχναστοι πεζόδρομοι Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου, αφορά στα 25 χρόνια αλλά και στο «ποδαρικό» του label στην πόλη μας σε ιστορικό σημείο του εμπορικού κέντρου.
Δεν θα παραλείψουμε βέβαια να θαυμάσουμε τις ενδυματολογικές προτάσεις για άνοιξη/καλοκαίρι 2026 με μουσική υπόκρουση σε party mood!
Αφουγκράζονται τις εξελίξεις και τα trends από τον οικουμενικό τοπίο της μόδας, πρεσβεύοντας τη δική τους αισθητική φιλοσοφία.
