Clear shoes: Θα υποκύψουμε τελικά στη super trendy διαφάνεια στα παπούτσια;

Τις τελευταίες θερινές σαιζόν η πρόταση των λεγόμενων clear/ transparent shoes καλλιεργείται επίμονα και επεκτείνεται.

Το παιχνίδι της διαφάνειας έχει σαγηνεύσει τη διεθνή μόδα και τα υλικά εναλλάσσονται το ένα μετά το άλλο για την επίτευξή του. Πλεκτό δέρμα, στατικό τούλι, τεχνολογικό δίχτυ, πλαστικό κ.α. προτείνονται συστηματικά. Πέρυσι έγινε «χαμός» με τα λεγόμενα jelly – ειδικά στα χαρακτηριστικά γοβάκια θαλάσσης- και φέτος έχουμε πειστεί πως το trend ήρθε για να μείνει.

Διασημότητες όπως η Τζένιφερ Λόπεζ και η Βικτόρια Μπέκαμ έχουν υιοθετήσει την άχρωμη διαφάνεια στις τελευταίες εμφανίσεις τους με ψηλοτάκουνα, καθώς συνδυάζεται με τα πάντα και μακραίνει το πόδι.