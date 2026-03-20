Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
THE BEST

STYLE

/

Clear shoes: Θα υποκύψουμε τελικά στη super trendy διαφάνεια στα παπούτσια;

Μπακοπούλου Άντυ
[email protected]

Τζένιφερ Λόπεζ, Βικτόρια Μπέκαμ, luxury labels και πολυκαταστήματα ψηφίζουν «γυμνό» (φαινομενικά) πόδι

Τις τελευταίες θερινές σαιζόν η πρόταση των λεγόμενων clear/ transparent shoes καλλιεργείται επίμονα και επεκτείνεται.

Το παιχνίδι της διαφάνειας έχει σαγηνεύσει τη διεθνή μόδα και τα υλικά εναλλάσσονται το ένα μετά το άλλο για την επίτευξή του. Πλεκτό δέρμα, στατικό τούλι, τεχνολογικό δίχτυ, πλαστικό κ.α. προτείνονται συστηματικά. Πέρυσι έγινε «χαμός» με τα λεγόμενα jelly – ειδικά στα χαρακτηριστικά γοβάκια θαλάσσης-  και φέτος έχουμε πειστεί πως το trend ήρθε για να μείνει.

Διασημότητες όπως η Τζένιφερ Λόπεζ και η Βικτόρια Μπέκαμ έχουν υιοθετήσει την άχρωμη διαφάνεια στις τελευταίες εμφανίσεις τους με ψηλοτάκουνα, καθώς συνδυάζεται με τα πάντα και μακραίνει το πόδι.

Σε outfits για shows και απονομές, η Τζένιφερ Λόπεζ επιμένει στα clear shoes

Η Βικτόρια Μπέκαμ σε πρόσφατο στιγμιότυπο με διάφανο υπόδημα

Επιπλέον είναι περιζήτητες οι καινούριες γόβες Valentino by Alessandro Michele με το άνοιγμα στα δάχτυλα. Αγαπημένοι επιδραστικοί οίκοι παρουσίασαν clear shoes σε πολύ avant garde σχήματα.

Valentino

Chloe

Loewe

Stella Mc Cartney

Simone Rocha

Η κλασική μπαλαρίνα Chanel προτείνεται τώρα με διαφάνεια

Flats Αmina Muaddi

ΣΤΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Στα πολυκαταστήματα η ιδέα του sexy peep toe, της πλατφόρμας και της σαγιονάρας με διαφάνεια «παίζει» πολύ. Προσέξτε και τη λογική του nude μαζί με δέρμα, αλλά και τις διαφάνειες με χρώμα. Ακόμα και όσες δεν θεωρούσαν πολύ φίνο το όλο concept ίσως αναθεωρήσουν.

Παρουσιάζουμε εικόνες για μελέτη πριν το shopping.

Zara

Stradivarius

Ειδήσεις Τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Παπούτσια Ανοιξιάτικη μόδα
Best View
Style
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Best View