Nτέμι Μουρ, Κάννες: Εκανε τη διαφορά με πουά και λάμψη Jacquemus

Μάγεψε τα διεθνή media και τα φωτογραφικά φλας η 63χρονη Αμερικανίδα star Ντέμι Μουρ στις Κάννες.

Σύμφωνα με το Harper’s Bazaaar απέδειξε πως ξέρει από «festival fashion». Μέλος της κριτικής επιτροπής του κορυφαίου σινε- φεστιβάλ, πλάι στους Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Κλοέ Ζάο, Ρουθ Νέγκα κ.α. ντύθηκε υπέροχα στην πρώτη πρωινή παρουσίαση και στο επίσημο χαλί της βραδινής τελετής έναρξης. Ο διάσημος Γάλλος σχεδιαστής Simon Porte Jacquemus που εμπνέεται από τη Νότια Γαλλία και το ύφος Riviera chic, υπέγραψε τα outfits.

Συγκεκριμένα, η Ντέμι εντυπωσίασε καταρχήν με ένα «polka-dot party dress», δηλαδή ένα ανάλαφρο φόρεμα με πολύχρωμα πουά. Με λευκό ιβουάρ φόντο και βούλες τύπου κονφετί- ως τύπωμα αλλά και τρισδιάστατο εφέ- φάνταζε πολύ χαριτωμένη και πρωτότυπη. Το πατρόν ήταν στράπλες, με έντονη μέση και κατέληγε σε βολάν. Συνδυάστηκε με ασορτί τσάντα, λευκά γοβάκια και cat eye γυαλιά ηλίου Morgenthal Frederics. Επισημαίνουμε πως η όλη επιλογή ήταν και πολύ επίκαιρη καθώς τα πουά αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα trends της γκαρνταρόμπας του φετινού καλοκαιριού.