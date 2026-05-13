Nτέμι Μουρ, Κάννες: Εκανε τη διαφορά με πουά και λάμψη Jacquemus

Tην αποκαλούν βασίλισσα της έναρξης του ιστορικού κινηματογραφικού φεστιβάλ, δεν συγκρινόταν με καμία άλλη
Μάγεψε τα διεθνή media και τα φωτογραφικά φλας η 63χρονη Αμερικανίδα star Ντέμι Μουρ στις Κάννες.
Σύμφωνα με το Harper’s Bazaaar απέδειξε πως ξέρει από «festival fashion». Μέλος της κριτικής επιτροπής του κορυφαίου σινε- φεστιβάλ, πλάι στους Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Κλοέ Ζάο, Ρουθ Νέγκα κ.α. ντύθηκε υπέροχα στην πρώτη πρωινή παρουσίαση και στο επίσημο χαλί της βραδινής τελετής έναρξης. Ο διάσημος Γάλλος σχεδιαστής Simon Porte Jacquemus που εμπνέεται από τη Νότια Γαλλία και το ύφος Riviera chic, υπέγραψε τα outfits.
Συγκεκριμένα, η Ντέμι εντυπωσίασε καταρχήν με ένα «polka-dot party dress», δηλαδή ένα ανάλαφρο φόρεμα με πολύχρωμα πουά. Με λευκό ιβουάρ φόντο και βούλες τύπου κονφετί- ως τύπωμα αλλά και τρισδιάστατο εφέ- φάνταζε πολύ χαριτωμένη και πρωτότυπη. Το πατρόν ήταν στράπλες, με έντονη μέση και κατέληγε σε βολάν. Συνδυάστηκε με ασορτί τσάντα, λευκά γοβάκια και cat eye γυαλιά ηλίου Morgenthal Frederics. Επισημαίνουμε πως η όλη επιλογή ήταν και πολύ επίκαιρη καθώς τα πουά αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα trends της γκαρνταρόμπας του φετινού καλοκαιριού.
Το βράδυ της Τρίτης στο κόκκινο χαλί του Palais des Festivals έκανε μεγαλοπρεπή εμφάνιση με στράπλες, απαστράπτουσα μακριά τουαλέτα σε ασημί τόνο και πελώριο, πενταπλό περιδέραιο Chopard. Σε στενή γραμμή, με peplum γεωμετρική λεπτομέρεια, η Jacquemus sequin τοπυαλέτα ήταν λιτή αλλά θεαματική. Η πασίγνωστη ηθοποιός παραμένει βέβαια υπερβολικά αδύνατη και επέστρεψε στα πολύ μακριά μαύρα μαλλιά που επιμελείται ο Ελληνας hair stylist Δημήτρης Γιαννέτος. Μόνιμος στυλίστας της είναι ο Brad Goreski που θεωρείται ο κυρίαρχος ανανεωτής της εικόνας της τα τελευταία χρόνια.
Τα περιοδικά επισήμαναν επίσης πως παρά την ώριμη ηλικία της, τα μπράτσα της φαίνονταν πολύ γυμνασμένα ώστε να επιτρέπουν τις στράπλες επιλογές (Page Six). Μην ξεχνάτε πως το περιοδικό People την ανακήρυξε ωραιότερη γυναίκα στον κόσμο για το 2025. Σήμερα στις Κάννες, την αποκαλούν βασίλισσα του red carpet από το πρώτο κιόλας βράδυ της διοργάνωσης.
