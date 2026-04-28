Βραβείο στον Κλούνεϊ και καταιγιστικά φλας για το φόρεμα (και τα πόδια) της Αμάλ

Η σύζυγος του super star επέλεξε mini dress Balenciaga και χτένισμα ponytail
H επανεμφάνιση του ζεύγους Κλούνεϊ στη Νέα Υόρκη σήμανε συναγερμό στα αμερικάνικα και διεθνή media.
O 64χρονος ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός έχει επιλέξει μια ήσυχη, οικογενειακή ζωή στη Νέα Γαλλία έχοντας δηλώσει πως πλέον προτιμάει την… απόδραση από την Αμερική. Η τιμητική απονομή του βραβείου Chaplin τον επανέφερε στο προσκήνιο ανάμεσα σε συναδέλφους και η σύζυγός του ήταν όπως πάντα πολύ εντυπωσιακή στο πλευρό του.
Η μεγαλοδικηγόρος style icon διάλεξε για την περίσταση ένα μίνι φόρεμα του οίκου Balenciaga σε σκούρο φούξια, με την υπογραφή του Pier Paolo Piccioli. Φαρδύ στο επάνω μέρος και στενό κάτω, αποκάλυπτε τα τέλεια πόδια της. Στην πασαρέλα για το φετινό καλοκαίρι προτείνεται με σαγιονάρες πλατφόρμες και καπελάκι pillbox αλλά εκείνη το έφερε «στα μέτρα της» με θηλυκές, χρυσές γόβες και τα μαλλιά χτενισμένα σε χαλαρή ponytail.
H πρόταση ενός ιδιαίτερου πατρόν σε έντονη μονοχρωμία αποτελεί εγγυημένη συνταγή για ένα glam look.
To gala φιλοξενήθηκε στο Lincoln Center ενισχύοντας μια μη κερδοσκοπική αποστολή του κινηματογραφικού κόσμου και αναγνωρίζοντας τα επιτεύγματα της καλλιτεχνικής καριέρας, της ανθρωπιστικής δράσης και της προσωπικής ακεραιότητας του Κλούνεϊ.
Όπως πάντα ήταν περιχαρής και διαχυτικός τζέντλεμαν με την Αμάλ. Παραλαμβάνοντας το βραβείο τόνισε: «Είναι πολύ ευγενικό όλο αυτό. Το ωραίο είναι ότι βλέπω όλους τους φίλους μου, που αγαπώ, και χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Ελπίζω να συγκεντρωθούν πολλά χρήματα για το Λίνκολν Σέντερ, γιατί κάνουν πραγματικά σπουδαία δουλειά. Αλλά είναι και λίγο ντροπιαστικό…». Οσο για την κοινωνικοπολιτική επικαιρότητα στις ΗΠΑ με πρόεδρο τον Τραμπ σχολίασε:
«Διαφωνώ με όλα όσα πρεσβεύει αυτή η κυβέρνηση, όμως δεν υπάρχει θέση για τη βία που είδαμε πριν από δύο νύχτες στην Ουάσιγκτον».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr