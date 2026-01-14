Ντέμι Μουρ: Στέφθηκε παγκόσμια πρέσβειρα της Kerastase στα 63 της χρόνια

Η αγέραστη star επιμένει στα πολύ μακριά μαλλιά που δεν συνηθίζονται στην ηλικία της
Ένα διαχρονικό σύμβολο κομψότητας και ενδυνάμωσης, η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός, παραγωγός και best-selling συγγραφέας των New York Times, Demi Moore, είναι η νέα Global Brand Ambassador της πολυτελούς επαγγελματικής μάρκας περιποίησης μαλλιών Kérastase.
Διάσημη για την καθηλωτική της παρουσία και το ατρόμητο πνεύμα της, η Demi Moore απολαμβάνει από πέρυσι ένα δυναμικό comeback στον κόσμο της έβδομης τέχνης και της showbiz και ενσαρκώνει την απελευθερωμένη θηλυκότητα στην πιο εμπνευσμένη της μορφή – ένα παντοτινό είδωλο και σύμβολο διαχρονικής ομορφιάς.
Με μια θρυλική και απαράμιλλη καριέρα που εκτείνεται σε αρκετές δεκαετίες, η Moore επαναπροσδιορίζει συνεχώς τι σημαίνει να είσαι πρωταγωνίστρια στο Χόλιγουντ. Δημιούργησε αξέχαστες ερμηνείες σε κινηματογραφικά κλασικά έργα, από το "Ghost" και το "Indecent Proposal" μέχρι το "G.I. Jane" και το "The Substance", με τον πιο πρόσφατο ρόλο της στη δεύτερη σεζόν της σειράς του Taylor Sheridan "Landman", δείχνοντας κάθε φορά αταλάντευτη αφοσίωση στην τέχνη της και καθιερώνοντας τον εαυτό της ως μια πραγματική πρωτοπόρο. Το έργο της έχει αναμφισβήτητα διαμορφώσει την ποπ κουλτούρα, οδηγώντας σε πρωτοφανή εισπρακτική επιτυχία και πρόσφατα σε βραβεία Golden Globe και SAG, καθώς και σε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ την ίδια χρονιά.
Παράλληλα με τα κινηματογραφικά της επιτεύγματα, η Moore είναι επίσης πραγματικά γνωστή ως είδωλο των μαλλιών. Σήμερα την χαρακτηρίζουν τα μακριά, κατάμαυρα μαλλιά της, ενώ είναι γνωστή για το ότι ξεπερνά τα όρια του hair styling με μια σειρά από εμβληματικά looks. Είτε πρόκειται για ξυρισμένο κεφάλι είτε για ένα μοντέρνο pixie-cut, έχει χρησιμοποιήσει τα μαλλιά της ως εργαλείο μεταμόρφωσης για να μεταδώσει συναίσθημα, αυτοπεποίθηση και μια μοναδική προοπτική για τη θηλυκότητα.
Περισσότερο από απλό στιλ, τα μαλλιά της θεωρούνται σύμβολο δύναμης, μοναδικότητας και διαρκούς κομψότητας – αντανακλώντας την ίδια την ουσία της γυναίκας Kérastase: τολμηρή, με αυτοπεποίθηση και αναπολογητικά ο εαυτός της.
Η επιρροή της ηθοποιού εκτείνεται πέρα από τα μαλλιά και την οθόνη, καθώς είναι εξίσου δημοφιλής για την υποστήριξη και την αυθεντικότητά της όσον αφορά την ενδυνάμωση των γυναικών. Έχει καταρρίψει εμπόδια και ταμπού συζητώντας για τον ηλικιακό ρατσισμό (ageism) και τον σεξισμό, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα της για να προωθήσει νέα αφηγήματα και να εμπνεύσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, κερδίζοντας πρόσφατα την αναγνώρισή της ως μία από τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους του TIME και Global Woman of the Year του GLAMOUR.
Η καμπάνια συνεχίζει τη μακροχρόνια σχέση μεταξύ της Kérastase και των Inez & Vinoodh, με τη Moore να φωτογραφίζεται από το δίδυμο στη Νέα Υόρκη. Τα διαχρονικά, εκλεπτυσμένα και αβίαστα κομψά φωτογραφικά καρέ θα συνεχιστούν με μια νέα παγκόσμια καμπάνια για την ανανεωμένη σειρά της Kérastase, Chronologiste που θα γίνει σύντομα διαθέσιμη.
"Πάντα θαύμαζα την αξιοσημείωτη παρουσία της Demi, τόσο εντός όσο και εκτός οθόνης. Ενσαρκώνει έναν σπάνιο συνδυασμό κομψότητας, δύναμης και αυθεντικότητας που έχει εμπνεύσει πολλές γενιές. Η Demi είναι ατρόμητη – όχι μόνο στους εμβληματικούς της ρόλους αλλά και στον τρόπο που αγκαλιάζει την μοναδικότητά της και μοιράζεται το ταξίδι της με ειλικρίνεια και χάρη.
Τα θρυλικά μαλλιά της είναι κάτι περισσότερο από όμορφα· είναι ένα από τα σύμβολα της αυτοπεποίθησης και της ελευθερίας της. Υποστηρίζει τη δύναμη του να είσαι αληθινός στον εαυτό σου, προωθώντας την αυτοέκφραση και ενθαρρύνοντας τους άλλους να αγκαλιάσουν τις δικές τους ιστορίες. Η Demi αντανακλά πραγματικά το πνεύμα της γυναίκας Kérastase – τολμηρή, ενδυναμωμένη και δίχως φόβο στο να αφήσει την ιστορία της να λάμψει”, δήλωσε η Amber Zak Yopp, Global Brand President της Kérastase.
"Είναι μεγάλη μου τιμή που γίνομαι μέλος της οικογένειας της Kérastase ως Global Brand Ambassador. Η ζωή μου έχει διαμορφωθεί από την αγάπη, την ανάπτυξη και τις νέες εμπειρίες – και τα μαλλιά μου ήταν μαζί μου σε όλα αυτά. Πιστεύω ότι υπάρχει μια μοναδική ενέργεια στα μαλλιά· κουβαλούν τις εμπειρίες μας, την αυτοπεποίθησή μας και την μοναδικότητά μας. Για μένα, υπάρχει μια πραγματική ελευθερία στο να αφήνεις τα μαλλιά σου απλά να είναι ο εαυτός τους και να τους επιτρέπεις να πουν την ιστορία σου. Αυτό, για μένα, είναι η ομορφιά – να είσαι αυθεντικός και να αγκαλιάζεις αυτό που είσαι. Ανυπομονώ να μοιραστώ το νέο μου κεφάλαιο με την Kérastase μαζί σας", δήλωσε η Demi Moore.
