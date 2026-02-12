Back to Top
Η Μπαβίθα Μαντάβα στη βρετανική Vogue: Δείτε την ωραιότερη- μακράν- φωτογράφιση των ημερών

Μπακοπούλου Άντυ
Η Ινδή καλλονή που έγινε μούσα του οίκου Chanel με τα πιο πολύχρωμα looks της άνοιξης

Η 26χρονη Bhavitha Mandava (Μπαβίθα Μαντάβα), απόφοιτος αρχιτεκτονικής και νέα μούσα της Chanel συγκαταλέγεται στα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της μόδας αυτή την περίοδο.

Είναι το νέο αστέρι του μόντελινγκ και η πρώτη Ινδή μούσα της γαλλικής αυτοκρατορίας. Tην ανακάλυψαν τυχαία στο μετρό. Όπως ομολογεί, μέσα σε μια διετία άλλαξε η ζωή της καθώς ο creative director Matthieu Blazy, την επέβαλε αρχικά στην Bottega Veneta και τώρα στη Chanel. Αποκαλώντας την «model-of-the-moment», η βρετανική Vogue την φωτογράφισε με τα πιο πολύχρωμα looks της άνοιξης. Τα πλούσια φυσικά μαλλιά της, η εξωτική της επιδερμίδα και το κατάλευκο, μεταδοτικό χαμόγελό της μαγεύουν και ανεβάζουν μεμιάς τη διάθεση.

Σύνολο Prada και κοσμήματα Boucheron

Πολύχρωμο φόρεμα Ashish.

Cover girl με Chanel

Η Μπαβίθα αποτελεί πρότυπο επαναπροσδιορισμού της ομορφιάς στο fashion στερέωμα. Χάρηκε πολύ τη συνεργασία με τη Vogue καθώς τα έντονα χρώματα είναι συνδεδεμένα βαθιά με τις ρίζες και την κουλτούρα της πατρίδας της.

Επιπλέον αναφέρει πως αποτελεί έκπληξη η καθιέρωση ενός κοριτσιού με τη δική της καταγωγή. «Παίρνω τόσα πολλά emails από ανθρώπους που νιώθουν την επιτυχία μου σαν να είναι δική τους. Υπάρχουν μητέρες που μου λένε ότι οι κόρες τους αισθάνονται εξαιτίας μου καλύτερα για την απόχρωση του δέρματός τους».

Φόρεμα Chloe, καλσόν Emilio Cavallini, ...

Δερμάτινο φόρεμα Loewe και κοσμήματα Chopard

Minidress Moschino, ballet πλατφόρμες Vi...

Outfit Rabanne και κοσμήματα Tiffany & Co.

Φόρεμα Etro, παπούτσια Augusta και μπιζο...

Ο Mathieu Blazy υπογραμμίζει από την πλευρά του τη σιγουριά και τον ενθουσιασμό της Μπαβίθα από τα πρώτα της κιόλας βήματα στο χώρο. 

Και εκείνη υπενθυμίζει πως πριν από εκείνη, στα nineties μεσουρανούσε ως super model η Yasmeen Ghauri, που καταγόταν από το Πακιστάν και την ανακάλυψαν ενώ δούλευε στα  McDonald’s…

*Φωτογραφίες Oliver Hadlee Pearch. Styling Julia Sarr-Jamois.Τίτλος εξωφύλλου «Feel the Joy» με χαρακτηριστικό Chanel look. 

