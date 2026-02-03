Clean Face: Η Μάργκο Ρόμπι μας καλεί να μοιάσουμε με δεσποσύνη βρετανικής λογοτεχνίας

«Τεατράλε» Chanel dress στο Παρίσι αλλά με φρέσκο και απέριττο κοριτσίστικο μακιγιάζ
H Αυστραλή star Μάργκο Ρόμπι, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στην κορυφή της λίστας των ωραιότερων γυναικών στο Χόλιγουντ.
Αυτή την περίοδο προωθεί και στην Ευρώπη το διάσημο ρομάντζο πάθους και εκδίκησης «Ανεμοδαρμένα Υψη» και έχει ανανεώσει το beauty look της σύμφωνα με την μοιραία ηρωίδα της.
Επιλέγει καθαρό, κοριτσίστικο πρόσωπο με φυσική λάμψη. Τα χείλη της επιμένουν στο διακριτικό κόκκινο της υγείας. Το λεγόμενο «fresh» ή «clean make up» σε συνδυασμό με μακριά μαλλιά- ίσια, σε κύματα ή κότσους- έχει εξάψει το ενδιαφέρον των περιοδικών.
Η 35χρονη πανέμορφη ηθοποιός αποφεύγει υπερβολές όπως έντονες σκιές και eyeliner καθώς θέλει να μοιάζει με πολύ νεαρή… δεσποσύνη αλλοτινών εποχών και βρετανικών μυθιστορημάτων. Για παράδειγμα, το βράδυ της Δευτέρας στην επίσημη πρεμιέρα στο Grand Rex του Παρισιού, το περίτεχνο φόρεμά της από των οίκο Chanel είχε κολλητό κορσέ, φραμπαλάδες από κόκκινο βελούδο, «ουρά» με φτερά ενώ το Lorraine Schwartz choker μενταγιόν της έλαμπε με διαμάντια 85 καρατίων στον τόνο της σαμπάνιας. Όμως το «τεατράλε» ύφος δεν άγγιξε το πρόσωπό της. Φάνταζε από μακριά άβαφη σαν νεαρή πρωταγωνίστρια λογοτεχνικού βιβλίου εποχής.
Στο πλευρό της ο περιζήτητος γόης συμπρωταγωνιστής της Τζέικομπ Ελόρντι, η σκηνοθέτης Εμεραλντ Φέρελ και ο ηθοποιός Σαζάντ Λατίφ.
*Τα «Ανεμοδαρμένα Υψη» αναμένονται στα σινεμά του Αγίου Βαλεντίνου.
E ναι, «χαζέψαμε» την Πατρινή καλλονή Mαρία Αλεξανδρίδη στη νέα collection Costarellos
Καρφίτσες διαμαρτυρίας «ICE OUT» από τους δημοφιλέστερους καλλιτέχνες στα Grammy Awards
Kέβιν Κόστνερ: Μετά το «Yellowstone», το αλπικό υπερθέαμα της Moncler στο Ασπεν
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr