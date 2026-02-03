Clean Face: Η Μάργκο Ρόμπι μας καλεί να μοιάσουμε με δεσποσύνη βρετανικής λογοτεχνίας

H Αυστραλή star Μάργκο Ρόμπι, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στην κορυφή της λίστας των ωραιότερων γυναικών στο Χόλιγουντ.

Αυτή την περίοδο προωθεί και στην Ευρώπη το διάσημο ρομάντζο πάθους και εκδίκησης «Ανεμοδαρμένα Υψη» και έχει ανανεώσει το beauty look της σύμφωνα με την μοιραία ηρωίδα της.

Επιλέγει καθαρό, κοριτσίστικο πρόσωπο με φυσική λάμψη. Τα χείλη της επιμένουν στο διακριτικό κόκκινο της υγείας. Το λεγόμενο «fresh» ή «clean make up» σε συνδυασμό με μακριά μαλλιά- ίσια, σε κύματα ή κότσους- έχει εξάψει το ενδιαφέρον των περιοδικών.