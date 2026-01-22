Κάιλι Τζένερ: Κατακόκκινο look για το νέο της άρωμα εν όψει Αγίου Βαλεντίνου

Η ανανεωμένη εκδοχή του «Cosmic Intense» έχει βάση τη βανίλια και φαντάζει πολύ πιο sexy glam από τις προηγούμενες
«Cosmic Intense» ονομάζεται το καινούριο άρωμα της Κάιλι Τζένερ που μόλις κυκλοφόρησε από το ομώνυμο, δημοφιλές beauty label.
Η νεαρή πάμπλουτη επιχειρηματίας και απίστευτα επιδραστική τηλεπερσόνα επέλεξε μια κρεμώδη υφή με βάση τη βανίλια. Πρόβαλε το προιόν στο διαδίκτυο ντυμένη με κόκκινο κολλητό catsuit, που παραπέμπει στην εντυπωσιακή συσκευασία του.
Το άρωμα έχει μπουκαλάκι σαν αφαιρετικό, σύγχρονο γλυπτό, όπως και τα δυο προηγούμενα της 28χρονης Κάιλι αλλά το φλογερό χρώμα κάνει τη μεγάλη διαφορά. Σύμφωνα με την ανάρτησή της στο Instagram «Αυτό το άρωμα είναι το επόμενο κεφάλαιο του κοσμικού σύμπαντός μου...ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου». Το δικό της post συγχαρητηρίων για την καμπάνια ανέβασε βέβαια και η δαιμόνια μητέρα της Κρις Τζένερ.
Τα δημοσιεύματα κάνουν λόγω για μια ζεστή, πικάντικη και εθιστική ευωδιά. Είχε ανεβάσει και προωθητικό βιντεάκι προκαταβολικά, συνοδεύοντας τον αγαπημένο της Τιμοτέ Σαλαμέ στην απονομή των Χρυσών Σφαιρών. Η απήχηση θεωρείται δεδομένη- άλλωστε μιλάμε (καλώς ή κακώς) για κυρίαρχο beauty icon του νεαρόκοσμου σε παγκόσμια κλίμακα.
*Στην ιστοσελίδα kyliecosmetic.gr και στα κιόσκια των καταστημάτων καλλυντικών.
