Κάιλι Τζένερ: Κατακόκκινο look για το νέο της άρωμα εν όψει Αγίου Βαλεντίνου

«Cosmic Intense» ονομάζεται το καινούριο άρωμα της Κάιλι Τζένερ που μόλις κυκλοφόρησε από το ομώνυμο, δημοφιλές beauty label.

Η νεαρή πάμπλουτη επιχειρηματίας και απίστευτα επιδραστική τηλεπερσόνα επέλεξε μια κρεμώδη υφή με βάση τη βανίλια. Πρόβαλε το προιόν στο διαδίκτυο ντυμένη με κόκκινο κολλητό catsuit, που παραπέμπει στην εντυπωσιακή συσκευασία του.

Το άρωμα έχει μπουκαλάκι σαν αφαιρετικό, σύγχρονο γλυπτό, όπως και τα δυο προηγούμενα της 28χρονης Κάιλι αλλά το φλογερό χρώμα κάνει τη μεγάλη διαφορά. Σύμφωνα με την ανάρτησή της στο Instagram «Αυτό το άρωμα είναι το επόμενο κεφάλαιο του κοσμικού σύμπαντός μου...ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου». Το δικό της post συγχαρητηρίων για την καμπάνια ανέβασε βέβαια και η δαιμόνια μητέρα της Κρις Τζένερ.