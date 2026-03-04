Jardin des Tuileries: Υμνοι για το Dior show πάνω από το νερό

Η στροφή της αυτοκρατορίας Dior στην πιο avant garde ματιά του Iρλανδού Jonathan Anderson αποθεώνεται στα fashion media.

Το καινούριο ντεφιλέ για φθινόπωρο /χειμώνα 2026-2027 έγινε πάνω στην πολυγωνική δεξαμενή στον Jardin des Tuileries (Κήπο Κεραμεικού) ανάμεσα σε Λούβρο και Πλατεία Κονκόρντ.

Τα μοντέλα παρέλασαν στο γυάλινο διάδρομο πάνω από το νερό και οι θεατές κάθισαν στις χαρακτηριστικές πράσινες καρέκλες που συναντάμε στις πλατείες και τα πάρκα της Γαλλικής πρωτεύουσας. Ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής ομολογεί πως ακόμα νιώθει σαν τουρίστας στο Παρίσι και το σκηνικό των λεγόμενων flâneurs, δηλαδή των περιπατητών που χαλαρώνουν και συνομιλούν εν υπαίθρω τον συναρπάζει.

Τα λουλούδια που απεικόνισε ο Μονέ και λάτρευε ο θρυλικός ιδρυτής Christian Dior πρωταγωνίστησαν και πάλι ως κεντρική ιδέα. Στα περιοδικά διαβάσαμε λοιπόν για «υδάτινο ρομάντζο», «κήπο- φαντασίωση» και τολμηρή εξέλιξη της σιλουέτας New Look.