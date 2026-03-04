Jardin des Tuileries: Υμνοι για το Dior show πάνω από το νερό

Ο Jonathan Anderson εμπνεύστηκε από το μαγευτικό Παρίσι των χαλαρών περιπάτων στα πάρκα
Η στροφή της αυτοκρατορίας Dior στην πιο avant garde ματιά του Iρλανδού Jonathan Anderson αποθεώνεται στα fashion media.
Το καινούριο ντεφιλέ για φθινόπωρο /χειμώνα 2026-2027 έγινε πάνω στην πολυγωνική δεξαμενή στον Jardin des Tuileries (Κήπο Κεραμεικού) ανάμεσα σε Λούβρο και Πλατεία Κονκόρντ.
Τα μοντέλα παρέλασαν στο γυάλινο διάδρομο πάνω από το νερό και οι θεατές κάθισαν στις χαρακτηριστικές πράσινες καρέκλες που συναντάμε στις πλατείες και τα πάρκα της Γαλλικής πρωτεύουσας. Ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής ομολογεί πως ακόμα νιώθει σαν τουρίστας στο Παρίσι και το σκηνικό των λεγόμενων flâneurs, δηλαδή των περιπατητών που χαλαρώνουν και συνομιλούν εν υπαίθρω τον συναρπάζει.
Τα λουλούδια που απεικόνισε ο Μονέ και λάτρευε ο θρυλικός ιδρυτής Christian Dior πρωταγωνίστησαν και πάλι ως κεντρική ιδέα. Στα περιοδικά διαβάσαμε λοιπόν για «υδάτινο ρομάντζο», «κήπο- φαντασίωση» και τολμηρή εξέλιξη της σιλουέτας New Look.
Σαρλίζ Θερόν, Ιζμπέλ Ατζανί, Aνια Τέιλορ Τζόι, Εμιλι Ραταζκόβσκι, Πριάνκα Τσόπρα, Αλέξα Τσανγκ, Καμίλ Κοτέν, Πέδρο Αλμοδόβαρ, Μπεατρίς Μπορομέο χειροκρότησαν μεταξύ άλλων την collection. Εκεί ήταν και ο γοητευτικός και πανύψηλος Πολ Αντονι (που υποδύεται τον Τζον Κένεντι Junior στην καινούρια σειρά «Love Story»).
Είδαμε ξανά την καινοτόμα εκδοχή του Bar jacket, σε crop αμπίρ πατρόν με νέο στοιχείο τα εσωτερικά φρου- φρου. Τζάκετ και σακάκια με peplum τελείωμα, φούστες βολάν και «ουρά», μάλλινες ζακέτες που κλοσάρουν, layers, ιριδίζοντα παστέλ υφάσματα, παλτό με φτερά, κεντημένα τζιν και φορέματα από δαντέλα με τρισδιάστατα λουλούδια. Η γυναικεία σιλουέτα «βγαίνει» από το συμβατικό της πλαίσιο και γίνεται πιο αναπάντεχη και αρτίστικη. Ο διάσημος οίκος δείχνει πως δεν στοχεύει πια στην εμπορική θηλυκότητα αλλά επιλέγει την πρωτοπορία στο design.
