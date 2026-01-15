Παρίσι: Απολαύσαμε τη μαγευτική «συνομιλία» Dior – Alaia στο Marais, δείτε φωτο

Πρόκειται για το δεύτερο κοινό αφιέρωμα στους θρύλους της γαλλικής couture
Eίχαμε τη χαρά να επισκεφθούμε την έκθεση «Δυο μετρ της υψηλής ραπτικής» στο Παρίσι. Εννοείται το χιόνι δεν μας πτόησε!
Η αγαπημένη συνοικία του Marais φιλοξενεί τη δεύτερη παραγωγή που συνδέει τους μύθους της παριζιάνικης μόδας Christian Dior και Azzedine Alaia. Εδώ, με πιο «πριβέ» αίσθηση συγκριτικά με τις υπερπαραγωγές στο La Gallerie, διαπιστώσαμε ξεκάθαρα τις ερεθιστικές αντιστοιχίες στην κληρονομιά τους.
Γιατί τελικά υπήρχε μια βαθιά σχέση ανάμεσά τους, η οποία αποτυπώνεται στην έξυπνη αντιπαράθεση αρχειακών θησαυρών. Το πώς δούλεψαν στην πιο γόνιμη περίοδό τους το βελούδο, το δέρμα, τα ανάγλυφα κεντήματα, τα τούλινα ρομαντικά μπούστα, τις μεσάτες σιλουέτες κλπ. Το ευρύτερο κοινό δεν ξέρει πως το 1956 ο Alaia ήταν ασκούμενος στον ανεπανάληπτο εκφραστή του New Look σε σημείο να επηρεαστεί καθοριστικά η διαδρομή του. Ο άσημος έφηβος από την Τυνησία δημιούργησε χρόνια μετά τα πιο συναρπαστικά κομμάτια που θύμιζαν τον μέντορά του…
Περιηγηθήκαμε σε 30 εκθέματα με ετικέτα Dior και σε άλλα τόσα δια χειρός Alaia. Οι «κούκλες» ήταν στημένες έτσι ώστε να υπογραμμίζονται οι ομοιότητες σε χρώματα, σχέδια, υλικά.
Μια… συνομιλία που οργάνωσε το Azzedine Alaïa Foundation σε συνδυασμό με προβολή φιλμ για τη ζωή του Alaia και παρουσίαση φωτογραφιών από τις προσωπικότητες της μόδας και του θεάματος που τον στήριξαν. Θυμίζουμε ότι ο οίκος Alaia έχει επανέλθει στην πρώτη γραμμή της διεθνούς μόδας ενώ οι εκθέσεις με fashion θεματική ολοένα αυξάνονται παγκοσμίως απολαμβάνοντας πρωτοφανή δημοτικότητα. Δείτε αποκλειστικές φωτογραφίες.
